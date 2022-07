Le Galaxy S22 Ultra s’est mieux vendu que les derniers Galaxy Note

Le Galaxy S22 Ultra a remplacé le Galaxy Note dans le catalogue Samsung. Une stratégie qui paye, étant donné que le smartphone ultra premium s’est vendu à plus de onze millions d’exemplaires. Un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis le Galaxy Note 8 en 2017.

Le Galaxy S22 Ultra est un vrai carton, puisqu’il a dépassé la barre des 11 millions d’exemplaires vendus. Un vrai succès qui montre que la stratégie de Samsung a payé. Le terminal dépasse ainsi le Galaxy Note 8, dernier smartphone de la gamme a avoir dépassé les 10 millions.

Pour rappel, le Galaxy S22 Ultra remplace la gamme Note qui n'a plus grand intérêt aujourd'hui. Il embarque ainsi un stylet directement intégré dans sa coque et se place sur le segment de l'utra premium.

Les Galaxy Note, les smartphones phares de Samsung pendant la décennie 2010

Le premier Galaxy Note est sorti en 2011 et avait deux lourds arguments pour convaincre : son immense écran de 5,3 pouces (gigantesque pour l’époque) et la présence d’un stylet. Au fur et à mesure des années, les dalles des smartphones se sont agrandies et le Note a perdu de son intérêt.

En 2016, Samsung a été obligé de retirer le Galaxy Note 7 de la vente à cause de nombreux cas d’explosion de batterie. Cela n’a pas empêché le Galaxy Note 8 d’atteindre les 10 millions d’unités vendues en 2017.

Mais les années suivantes, les ventes se sont effritées. Le dernier modèle en date est sorti en 2020 : le Galaxy Note 20 (et le Note 20 Ultra). Un produit qui n'a clairement pas su convaincre les foules. Samsung aurait sorti 600 000 unités de ses usines seulement. On peut imputer cette contre-performance au Covid, mais aussi au manque d’intérêt du téléphone.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S22 Ultra : le nouveau roi des smartphones Android ?

Si le Note 20 n’était clairement pas un mauvais smartphone, il ne proposait rien d’incroyable pour son prix. Il ne pouvait plus compter sur sa taille (les dalles de plus de 6 pouces étant devenues une norme) et le stylet ne suffisait plus.

Samsung a donc décidé de totalement abandonner la gamme Note. Le relai a été pris par le S22 Ultra, qui reprend tous les arguments des Note à son compte : grand écran (du moins plus grand que les autres S22) et présence d’un stylet. Une stratégie qui a du sens et qui paye.

Source : Phone Arena