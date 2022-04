Le Steam Deck est bien compatible avec le ray-tracing, mais uniquement sous Windows

Grâce à son processeur et IGPU AMD, le Steam Deck est compatible avec le ray-tracing, mais cette technologie ne semble pas pouvoir être utilisée en jeu à moins d’installer Windows sur la console.

Le Steam Deck est l’une des consoles portables les plus puissantes grâce à sa puce AMD RDNA2, la même architecture que l’on retrouve dans les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X. Une des plus grandes nouveautés de cette génération a été l’ajout de la technologie ray-tracing sur les jeux compatibles, et il semble que le Steam Deck soit également compatible.

Dans une nouvelle vidéo YouTube, le fondateur de Digital Foundry, Richard Leadbetter, a voulu vérifier si la console était bien capable de jouer à des jeux en ray-tracing, cette technologie qui permet d’afficher des effets de lumières dynamiques. Les jeux sont alors plus beaux, mais consomment surtout beaucoup plus de ressources.

Vous pouvez jouer en ray-tracing sur le Steam Deck

Comme le montre Digital Foundry dans sa vidéo, il semble que SteamOS ne permette pas aux joueurs d’utiliser les options de ray-tracing en jeu. Sur Quake II RTX, Control, Metro Exodus Enganced Edition et Doom Eternal, le menu contenant les options pour le ray-tracing sont grisées. Cependant, le journaliste s’est aperçu qu’après avoir installé Windows 10, les drivers ont finalement réussi à reconnaître les cœurs RDNA 2 intégrés à l’APU et à débloquer toutes les options de ray-tracing. Pour rappel, il vous est même désormais possible d’installer Windows 11 sur une console Steam Deck.

Toutefois, bien que le ray-tracing soit désormais activé, les jeux ne semblent plus vraiment jouables. En effet, la définition doit être abaissée à 540p sur la plupart des jeux pour espérer atteindre 30 FPS. Pour atteindre les 60 FPS, vous n’aurez pas le choix que de baisser la définition à 252p, ce qui vous l’imaginez, n’a pas beaucoup d’intérêt.

Il faudra attendre qu’AMD rende compatible sa technologie FSR 2.0, un équivalent du DLSS de Nvidia, pour espérer obtenir des performances correctes en utilisant le ray-tracing. De plus en plus de joueurs vont bientôt pouvoir essayer la console, puisque Valve a récemment annoncé accélérer la cadence pour vous livrer au plus vite.