Le Steam Deck accueille enfin cette application incontournable de Nvidia, il était temps

Nvidia a fait le show lors de sa conférence au CES de Las Vegas. La marque verte a levé le voile sur ses très attendues RTX 50XX ainsi que sur le DLSS 4. Mais une autre annonce importante a aussi été faite : l’arrivée de GeForce Now sur Steam Deck. Il ne s’agit pas d’une sortie anodine, puisqu’elle pourrait considérablement améliorer la vie des joueurs.

GeForce Now, c’est le service de jeu en streaming de Nvidia. Contre un abonnement, il est possible de profiter de ses titres favoris via le cloud, et ce dans des conditions optimales. L’offre à 22 euros, par exemple, permet de jouer avec des graphismes équivalents à ce que propose une RTX 4080. Soit quelque chose de bien meilleur que les réglages Steam Deck.

GeForce Now arrive enfin sur Steam Deck

GeForce Now n’était pas disponible sur Steam Deck jusqu’à aujourd’hui, mais il était tout de même possible d’en profiter via le navigateur Internet. Une application native fera bientôt son apparition. De fait, il sera possible de lancer des jeux dans une qualité exceptionnelle, à la condition de bénéficier d’une bonne connexion Internet.

En plus d'une meilleure qualité visuelle, le jeu en streaming apporte une meilleure autonomie aux joueurs de Steam Deck. La raison est simple : la console traite un flux vidéo et non le jeu en lui-même, ce qui draine moins de puissance. Pas de date de sortie précise pour l’application GeForce Now sur Steam Deck, mais elle devrait arriver dans les prochaines semaines. A noter qu’il est déjà possible d’utiliser GeForce Now en mode nomade, puisqu’une application Android est disponible. Pratique si vous avez une manette mobile.