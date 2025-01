Asus présente son nouveau ROG Flow Z13, son PC gaming à emmener partout

Le CES de Las Vegas est synonyme de grosses annonces et tous les constructeurs se donnent rendez-vous pour présenter leurs nouveautés. Asus est bien évidemment de la fête avec tout un tas de produits estampillés ROG, donc réservés aux gamers. Un retient particulièrement l’attention : le ROG Flow Z13 2025.

Asus profite du CES de Las Vegas pour chouchouter les joueurs avec un tas d’annonces pour sa gamme ROG. Parmi les produits mis en avant, le ROG Flow Z13 2025, un ordinateur portable de jeu qui adopte un format bien particulier.

Il s’agit d’une version repensée du premier ROG Flow Z13 sorti en 2022. Sa particularité reste la même : proposer un PC de jeu dans un format « Surface », c’est-à-dire une tablette avec un clavier détachable. Ce modèle 2025 change cependant beaucoup de choses, à commencer par le châssis aluminium, plus fin (12 mm) et léger (1,2 kilo). A l'arrière, on retrouve toujours ce capot en verre distinctif qui permet de voir les composants.

Le ROG Flow Z13 2025 veut séduire les joueurs nomades

Le PC est équipé d’un écran tactile IPS LCD en QHD et avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz. A l’intérieur, plus de carte graphique Nvidia, puisqu’Asus a fait le choix du dernier processeur AMD, le Strix Halo, qui embarque un chipset graphique puissant (Radeon 8060S). L’utilisateur n’y perd pas au change, selon le constructeur, puisque les performances dépassent celles du premier modèle avec une RTX 30XX. On demande à voir. Pour ceux qui ont besoin d’un petit coup de boost, ils peuvent compter sur le nouveau ROG XG mobile, station externe qui embarque l’une des dernières cartes de Nvidia (RTX 50XX).

Asus a également offert un rafraîchissement à ses Zephyrus G14 et G16, avec les derniers CPU AMD ou Intel et les dernières cartes Nvidia. Ils gardent le même châssis métal et sont toujours dotés de dalles OLED 2,5K. Les Scar G16 et G18 ont aussi eu le droit à un coup de jeune. Pour ces derniers, la version Intel jouit d’un nouveau châssis qui s’ouvre facilement via un levier, ainsi qu’une base RGB pour donner du corps à votre setup.

Mais la grosse nouveauté réside dans les Strix Scar 16 et 18. En plus d’être dotés des derniers CPU Intel et d’une RTX 50XX, ils se dotent d’un tout nouveau châssis, reconnaissable via les leds AnimeVision sur le capot arrière, ainsi que par sa base entourée d’une Led RGB. Côté écran, Asus a opté pour une dalle MiniLED avec une définition en 2,5K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Costaud. Plus de détails, comme les prix et les dates de sortie, très bientôt.