Vous avez un nouveau PC ? Voici les logiciels qu’on vous conseille d’installer impérativement

Vous venez de recevoir un PC flambant neuf ? Il faut maintenant le paramétrer ! Dans ce guide, on fait un tour rapide des logiciels indispensables à installer sur votre machine. Des applications pratiques, utiles, voire obligatoires. Suivez le guide.

Démarrer un PC pour la première fois est toujours un moment particulier. Il faut prendre soin de tout paramétrer à sa convenance, une manœuvre qui prend du temps. Mais une fois cette étape passée, quels logiciels installer sur sa machine flambant neuve ?

Dans ce guide, nous allons faire le tour des logiciels pratiques, voire indispensables à la bonne utilisation d’un PC. Des conseils avant tout destinés à ceux qui ne sont pas versés dans les arcanes de l’informatique et qui veulent l’essentiel, tout simplement. Suivez le guide !

Un navigateur Internet

Windows 11 dispose d’un navigateur préinstallé : Edge. Rester sur ce dernier sonne comme une bonne idée, puisqu’il est excellent, rapide et simple d’utilisation. Cependant, certains préféreront sans doute un autre, comme Google Chrome, le roi du segment, Firefox ou encore Opera GX. On a tous nos petites habitudes, après tout ! Si c’est le cas, télécharger un navigateur est la première des priorités.

Télécharger Google Chrome

Chrome, c'est le navigateur qui domine le marché. Simple d'utilisation, efficace, pratique avec des fonctionnalités telles que le gestionnaire des mots de passe, c'est une valeur sûre. Attention, il peut se montrer gourmand en termes de mémoire vive.

Télécharger Mozilla Firefox

Firefox représente aussi une belle alternative. Efficace et simple, il a l'avantage d'éviter le tracking. Idéal si vous voulez naviguer sans être scruté.

Télécharger Opera GX

Opera GX, pour sa part, est un navigateur avant tout dédiée aux gamers ou aux powers users. Il dispose de beaucoup de fonctionnalités sympathiques, comme l'épinglage d'app sur la barre latérale, en plus d'être ultra personnalisable.

Un lecteur de fichiers vidéo

Là encore, le logiciel embarqué de Windows 11 fait l’affaire. Cependant, certains préféreront opter pour un lecteur externe, en premier choix VLC Media Player. Ce dernier se montre flexible, beaucoup moins lourd et surtout extrêmement simple d’utilisation. Un indispensable si vous consommez beaucoup de vidéos téléchargées.

Télécharger VLC

Un logiciel bureautique

Microsoft propose l’intégralité de sa suite Office à chaque utilisateur via Microsoft 365. Une série de logiciels incontournables (Word, Excel, PowerPoint) et qui a le mérite de rendre accessible vos fichiers en ligne, que ce soit sur PC ou sur mobile. Toutefois, il faut payer un abonnement de 10 € par mois pour en profiter. Pour ceux qui ne souhaitent pas passer à la caisse, des solution alternatives existent, comme LibreOffice. C’est un peu moins flexible, mais ça permet de travailler sans souci.

Télécharger LibreOffice

Un logiciel de retouche photo

Quand on pense outil de retouche photo, on pense immédiatement à PhotoShop. Le souci, c’est que cette suite est payante. Fort heureusement, des alternatives existent. C’est le cas de Gimp, un logiciel qui fait peu ou prou la même chose, mais gratuitement et en accès libre. Idéal si vous voulez modifier vos clichés en dilettante sans forcément payer. Des logiciels plus limités, mais plus simples comme XnView, existent également.

Télécharger Gimp

Gimp, c'est un équivalent de PhotoShop. Sa grande force ? Se montrer très complet, à tel point qu'il peut presque rivaliser avecs son modèle.

Télécharger XnView

Xnview n'est pas vraiment un logiciel riche de fonctionnalités, mais il a le mérite d'être simple d'utilisation. Idéal pour ceux qui veulent juste recadrer, redimensionner et ajuster la luminosité de leurs photos.

L’application Nvidia (si vous disposez d’une carte graphique Nvidia)

Si votre PC dispose d’une carte graphique Nvidia, il vous faudra obligatoirement télécharger le logiciel de la marque. En effet, ce dernier n’est pas préinstallé sur votre machine et il faudra vous le procurer vous-même. Il permet, entre autres, de régler automatiquement les graphismes de vos jeux, les paramètres de votre écran, mais surtout de télécharger les derniers pilotes en date. Bref, un indispensable si vous avez une GeForce.

Télécharger Nvidia App

Un VPN

Un VPN est un outil qui vous permet de protéger vos données personnelles et de simuler une connexion partout dans le monde. Pratique pour regarder les derniers films en date sur Netflix ou Disney +, le catalogue français souffrant de l’archaïque chronologie des médias. Sur ce segment, on peut évoquer le célèbre NordVPN.

N’oubliez pas de désinstaller l’antivirus préinstallé

Certains constructeurs font le choix d’installer un antivirus par défaut au premier démarrage, McAfee le plus souvent. Cela peut paraître contre-intuitif, mais nous conseillons de les désinstaller. Tout d’abord parce que l’antivirus natif de Windows se montre extrêmement efficace. Ensuite, ces antivirus tiers sont de vraies usines à gaz, tournant constamment pour pas grand-chose, empoisonnant votre navigateur web avec des greffons agaçants et faisant ralentir votre PC. Leur absence ne sera que bénéfique pour votre expérience.

Bien entendu, il existe tout un tas d’autres logiciels à télécharger selon l’usage, comme des outils de communications (Discord, Slack) ou encore des plateformes de jeux (Steam, Epic Games Store, BattleNet, Xbox), mais avec tout ça, vous avez déjà un bon kit de démarrage afin de profiter sereinement de votre machine.