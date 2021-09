Le SSD interne NVMe M.2 WD Black SN750 500 Go est à petit prix

Déjà en promotion à 59,99 € au lieu de 73,99 €, le SSD interne NVMe M.2 WD Black SN750 500 Go voit son prix chuter encore un peu plus du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Grâce à un code promo, il est possible de s'en équiper au meilleur prix du marché à très précisément 52,99 €.

Après le bon plan sur le SSD NVMe 500 Go WD Black SN750 SE Battlefield 2042 du coté d'Amazon, c'est au tour de la version standard de faire l'objet d'une promotion sur Cdiscount cette fois-ci. Affichée à 59,99 € au lieu de 73,99 €, le code promo SEPT fait chuter son prix à 52,99 € seulement. Une affaire en or à ne pas laisser filer.

Concernant ses caractéristiques techniques, le WD Black SN 750 offre des performances décentes et représente une bonne alternative au Samsung 970 Pro avec des vitesses 6 fois plus rapides qu'un SSD SATA classique. La vitesse de lecture va jusqu'à 3470 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture grâce à la technologie TLC et l'utilisation d'un cache SLC .

Le format est un M.2 2280 NVMe (PCIe x 4). Que vous cherchiez à améliorer la vitesse globale de votre système ou à charger plus rapidement vos jeux vidéo, ce SSD interne offre une expérience optimale. Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter, le code promo risque d'expirer à tout moment.

