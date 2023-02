Le smartphone OnePlus Nord CE 5G est à prix mini chez la Fnac pour le dernier jour des soldes !

Vous n'avez plus qu'une journée pour profiter des soldes d'hiver ! Pour ces dernières heures, on a trouvé chez la Fnac un smartphone OnePlus Nord CE 5G 128Go Bleu disponible avec une réduction de -23%. On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Pour célébrer ce dernier jour de soldes, la Fnac ne fait pas les choses à moitié et propose un smartphone d'exception à prix cassé : le OnePlus Nord CE 5G avec -23% de réduction.

En vous rendant avant ce soir minuit sur le site de la Fnac, vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 229€ au lieu de 299€ habituellement.

En prime, l'enseigne vous offre également 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer (Premium ou Famille au choix). Le smartphone est disponible sur le site en bleu ou en gris.

Une valeur sûre dans le milieu de gamme

On l'a testé à sa sortie en 2021 et notre conclusion est toujours la même : le OnePlus Nord CE 5G est une valeur sûre dans le milieu de gamme. Pour un prix très raisonnable, il propose en effet de nombreuses prestations dignes d'un smartphone bien plus coûteux.

Compatible avec la 5G, le smartphone vous permet de profiter de la vitesse exceptionnelle de ce nouveau réseau mobile (à condition d'avoir souscrit une offre mobile compatible). En prime, pour des performances au top, il propose un chipset Qualcomm Snapdragon 690 avec un processseur octa-core et un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Il est ainsi très fluide et réactif pour une expérience mobile optimale. Précisons également qu'il est équipé de 6Go de RAM. Vous pouvez ainsi être sûr que rien ne lui résiste, que vous aimiez le streaming, les jeux en lignes, les visio, etc.

Son module photo arrière de 64Mpx vous offre de plus des photographies de grande qualité, une belle surprise pour cette gamme de prix. Il propose une caméra ultra large de 119°, une macro et une monochrome.

En savoir plus sur le smartphone chez la Fnac

Pour tout connaître du smartphone, vous pouvez aussi consulter notre test complet du OnePlus Nord CE 5G.