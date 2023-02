La Xiaomi Watch S1 Active au prix le plus bas chez la Fnac pendant quelques jours !

La Fnac vous propose une offre difficile à ignorer : la montre connectée Xiaomi Watch S1 Active avec une réduction immédiate de -19% ! Elle se retrouve ainsi au prix le plus bas proposé aujourd'hui.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez une montre connectée, mais vous ne souhaitez pas vous ruiner et dépenser plusieurs centaines d'euros ? Pas de problème ! Alors que le marché est souvent uniquement décrit par le prisme du haut de gamme avec des marques comme Samsung ou Apple qui propose des montres connectées très qualitatives, mais aussi très chères, Xiaomi fait une entrée fracassante dans le secteur des montres connectées GPS avec la Xiaomi Watch S1 Active.

D'habitude à 159,99€, elle est en ce moment disponible chez la Fnac à son prix le plus bas, soit 129,99€ ! Et en prime, si vous la commandez dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez également profiter de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Famille ou Deezer Premium (au choix).

117 modes de sport, appels Bluetooth, GPS, étanchéité : tout ce que vous devez savoir sur cette montre

Accessible pour tous, la Xiaomi Watch S1 Active propose tout de même des prestations dignes des plus grandes avec par exemple un écran AMOLED HD de 1,43 pouces haute résolution qui permet des détails précis et une large gamme de couleurs. La montre propose plus de 200 cadran dynamiques pour s'adapter à tous les goûts.

Conçue pour vous accompagner dans toutes vos activités, elle propose également 117 modes de sport avec 19 modes professionnels (dont le HIIT, le vélo elliptique et la natation grâce à son étanchéité 5ATM), mais aussi le suivi de votre santé avec l'analyse de votre sommeil, de votre fréquence cardiaque et de votre SpO2 (taux d'oxygène dans le sang).

Elle est aussi équipée d'une puce GPS, des appels Bluetooth et du NFC, ainsi que d'une autonomie de 12 jours.