Le site pirate EETV baisse le rideau faute de financements

Le site pirate EETV ferme ses portes définitivement. L'administrateur du site de torrents, un certain SideKickBob, vient de confirmer la nouvelle à nos confrères de TorrentFreak. Le gestionnaire n'avait plus les moyens de maintenir le site en vie et d'entretenir les bots d'upload, malgré une fréquentation toujours au beau fixe.

Après la fermeture de PopCorn Time, la bête noire de Netflix et Hollywood, en janvier 2022, c'est au tour d'une autre référence des sites pirates de jeter l'éponge. En effet, le site de torrents EETV tire le rideau. La nouvelle a été confirmée par son administrateur SideKickBob à nos confrères du site Torrent Freak.

D'après ses précisions, l'opérateur n'a plus les ressources financières suffisantes pour maintenir le site en activité et pour entretenir les bots d'upload. De fait, il confirme que les noms de domaine ne seront pas renouvelés. “Le site est fermé pour une durée indéterminée. Je n'avais plus les moyens de le faire fonctionner. Je ne renouvellerai pas les domaines”, a-t-il déclaré à nos confrères.

Pour la petite histoire, SideKickBob avait repris la gestion du site EETV lorsque son créateur original a subitement disparu des écrans radar il y a deux ans maintenant. Grâce à son apport financier, le site et les robots de téléchargement sont restés opérationnels pendant un temps. Seulement, il s'agissait d'une mesure temporaire.

À lire également : Football en streaming : une grosse chaîne de sport obtient le blocage des sites pirates IPTV

Pas de repreneur, EETV est contraint de fermer ses portes

En effet, le plan était de vendre le site à un tiers qui aurait la réputation et les ressources suffisantes pour assurer la pérennité du site pirate. Finalement, aucun repreneur ne s'est présenté à SideKickBob. “La décision a été difficile à prendre. Le site avait environ 250 000 visiteurs fidèles par jour, et de nombreux uploaders quotidiennement depuis le début de tout cela”, précise-t-il.

Le groupe EETV est né en 2011 sur le site ExtraTorrent, qui a disparu depuis. Ils se sont imposés comme une alternative au groupe original EZTV, spécialisé dans la diffusion pirate d'émissions de télévision. EETV a axé son activité sur le cinéma et les séries. Au départ mené par une seule personne (le créateur disparu), EETV se contenter de récupérer les contenus diffusées par The Scene, de les mettre sur une seedbox et de publier les torrents correspondants sur les sites de torrents.

Le tout plus rapidement que EZTV. Lors de la fermeture d'ExtraTorrent en 2017, les membres d'EETV et d'EZTV ont décidé de lancer leur propre site web. C'est de l'histoire ancienne désormais.

Source : TorrentFreak