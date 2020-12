Galaxy S21+ benchmark : ses performances font honte à l’iPhone 12 Pro Max ? Pas si vite…

A en croire ce benchmark du Galaxy S21+ repris par la chaîne youtube Random Stuff 2, les éditions Snapdragon 888 du smartphone vont faire rougir les iPhone 12 dans les benchmarks. La différence serait tout de même de 200 000 points AnTuTu entre le smartphone Samsung et l’iPhone 12 Pro Max équipé d’une puce A14 Bionic. Sauf que lorsqu’on prend le score AnTuTu de l’iPhone 12 Pro Max de notre test, la différence disparaît. Ce qui est déjà en soit une petite victoire…

C’est un fait : chaque année, la différence de performances entre les derniers smartphones Android et les derniers iPhone se réduit. Apple est ainsi très longtemps resté loin devant la concurrence en développant ses propres puces ARM. Mais ce leadership pourrait marquer le pas avec le Snapdragon 888 dont les premiers smartphones devraient arriver sur le marché dans les prochaines semaines. L’un des tout premiers smartphones à bénéficier de cette nouvelle puce Qualcomm, ce sera le Galaxy S21. En tout cas en Amérique du Nord et dans une poignée d’autres marchés – puisque chez nous, seules des variantes Exynos traditionnellement un peu moins puissantes devraient nous être proposées.

La chaîne YouTube Random Stuff 2 a réussi à mettre la main ce qui ressemble à un Galaxy S21+, et vient de mettre en ligne un test AnTuTu simultané sur le prochain smartphone de Samsung et l’iPhone 12 Pro Max. Or, si ces résultats se confirment, c’est effectivement très prometteur. Le Galaxy S21+ a obtenu un score interstellaire de 643 461 points contre 441 227 points seulement pour l’iPhone 12 Pro Max, le plus puissant actuellement sur le marché. Soit, selon ce test, plus de 200 000 points de différence. Néanmoins, avant de sortir le champagne, on vous prévient tout de suite. Le score de l’iPhone 12 Pro Max est bien inférieur à celui obtenu dans notre test.

En effet le score de l’iPhone 12 Pro Max tourne plutôt autour de 642522 points. Soit une différence quasi-inexistante. Néanmoins si effectivement le score du S21+ est le bon, on peut se dire que Qualcomm est enfin parvenu à matcher les performances des derniers iPhone, bien avant qu’un nouveau modèle ne sorte. La sortie des iPhone 13 et de leur nouvelle puce (qui devrait s’appeler A15) n’étant pas attendue avant de nombreux mois.