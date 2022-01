Le Samsung Galaxy S21+ s’affiche à un prix inédit pendant les soldes !

Bon plan à saisir sur le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S21+. Cdiscount le propose à 749 € dans sa version 128 Go coloris noir. De plus, un code promo donnant droit à 40 euros de remise supplémentaire fait chuter son prix encore un peu plus. Zoom sur ce nouveau bon plan.

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acheter le Samsung Galaxy S21+ à prix défiant toute concurrence. Alors qu'on le trouve généralement aux alentours des 799 €, Cdiscount le propose en promotion à 749 €. Ce n'est pas tout puisque le code promo LIVESAM40 permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 40 euros. Ce dernier est à renseigner dans le champ prévu à cet effet une fois la méthode de livraison choisie. Son prix chute ainsi à 709 €.

Pour en venir au Galaxy S21+, on ne présente plus le smartphone haut de gamme de Samsung sorti l'année dernière. Le Galaxy S21+ est en outre compatible 5G. La dalle AMOLED Full HD+ est un poil plus imposante que celle que l'on retrouve sur le S21 standard avec une diagonale de 6,7 pouces avec taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz.

Pour la partie hardware, on retrouve le Soc Exynos 2100, SoC gravé en 5 nm épaulé par 8 Go de mémoire RAM. Aussi, la capacité de la batterie a été revue à la hausse puisqu'on est sur 4 800 mAh avec un capteur Ultra Wide Band intégré. Enfin, le smartphone est doté d'un triple capteur photo 64+12+12 mégapixels, un capteur selfie 10 mégapixels, un lecteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur AKG et une certification pour l'étanchéité.

