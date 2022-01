Le Samsung Galaxy S20 FE est de retour à un très bon prix, vite !

Dans le cadre d'une vente flash, Electro Depot propose le smartphone Samsung Galaxy S20 FE en promotion. Alors qu'il faut généralement débourser 659 €, une réduction immédiate de 260 € permet de faire chuter son prix sous la barre des 400 euros à très précisément 399 euros.

Pas une minute à perdre pour profiter de ce bon plan du coté du commerçant Electro Depot qui permet de s'équiper de l'excellent smartphone Galaxy S20 FE dans sa variante 4G pour 399 € au lieu de 659 grâce à une remise immédiate de 260 euros.

Pour en revenir au Galaxy S20 FE, le smartphone sorti en octobre 2020, reste une un excellent choix. La version 4G est livré avec le SoC maison Samsung Exynos 990. Pour le reste, il arbore un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0.

C'est le système d'exploitation mobile Android 10 qui est aux commandes avec l'interface épurée Samsung OneUI, l'une des meilleures du marché. Enfin, coté photo, le Galaxy S20 FE sans être le meilleur de ce point de vue se débrouille plutôt très bien avec notamment la présence d'un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Si vous avez besoin de plus d'informations à son sujet, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.