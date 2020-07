Le ROG Phone 3 aura une énorme batterie de 6000 mAh. C’est Asus qui le confirme dans un visuel publié sur le réseau social Weibo. Ce n’est pas une surprise, étant donné que le ROG Phone 2, sorti l’année dernière, disposait également d’une batterie de cette capacité.

Qui dit smartphone gamer, dit consommation. Pour que votre terminal n’ait pas que deux heures d’autonomie, il faut que la batterie soit d’une très grande capacité. Asus l’a bien compris et tiens à le faire savoir.

Asus a en effet publié une affiche teaser sur le réseau social Weibo où il livre une caractéristique du smartphone, pas une de plus : il sera équipé d’une batterie de 6000 mAh. Ce n’est pas une grande surprise, dans la mesure où le ROG Phone était déjà doté d’une batterie similaire. Il bénéficiait ainsi d’une autonomie dépassant allègrement les deux jours en utilisation « normale ».

L’affiche nous rappelle également que la date de présentation du produit qui est prévue pour demain 22 juillet. Bien évidemment, nous serons là pour parler du smartphone une fois qu’il sera officialisé par Asus.

Un smartphone qui n’a presque plus de secrets

Le ROG Phone 3 n’est pas encore annoncé, mais il n’a déjà plus beaucoup de secrets grâce aux certifications de la TENAA. On sait qu’il sera assez semblable à son prédécesseur avec un écran AMOLED Full HD+ d’une taille de 6,59 pouces et doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera aussi équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus épaulé par 8, 12 ou 16 Go de RAM selon les modèles. Ce SoC dispose d’un GPU Adreno 650 pour le jeu. Il embarquerait aussi une mémoire de 128, 256 ou 512 Go de RAM et un APN de 64 mégapixels. Une belle bête, en somme.

Le twittos Ishan Agarwal, qui frappe toujours juste lorsqu’il s’agit de faire fuiter des produits, affirme que le smartphone aurait le droit à sa batterie d’équipements compatibles, comme ce fut le cas pour les deux premiers modèles.

Exclusive for Pricebaba: Official renders of the accessories launching with ASUS ROG 3 Smartphone! Looks so cool, doesn't it, especially that TwinView Dock. #ASUSROGPhone3 #ROGPhone3 #GameChanger Link for all details:https://t.co/2ZDtC8Mgc3 pic.twitter.com/X9SckRYJFT — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 21, 2020

Le ROG Phone 3 a même montré son design lors du passage à la TENAA, puis dans des images dévoilées par Evan Blass. Là encore, pas vraiment de grosse évolution, Asus restant sur ses (bonnes) bases. Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir confirmation de cette fiche technique, puisque la présentation se fera demain 22 juillet à 17 heures, heure française.