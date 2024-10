Le Roborock Q8 Max Plus passe à -43% pour quelques heures, vite !

Vous cherchez un bon aspirateur robot mais à prix accessible ? Normalement en vente à 649 €, l’excellent Roborock Q8 Max Plus passe à 370 € sur Amazon à l’occasion des Jours Flash Prime. La réduction s’effectue directement le panier, alors profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Roborock Q8 Max Plus est un aspirateur qui ne manque pas d’atouts. Habituellement en vente à 649,99 €, il est actuellement affiché à 474,99€ sur Amazon. Mais grâce à une réduction de 16% au panier, vous l’obtenez au final pour 370,99 € seulement.

Les Jours Flash Prime se terminent demain. Il ne vous reste donc que quelques heures pour profiter des bons plans sur les produits high-tech. Si vous souhaitez acheter un aspirateur robot efficace, c’est le bon moment pour craquer. Pour bénéficier de cette offre, vous devez être abonné à Amazon Prime. Ça n’est pas encore le cas ? Pas d’inquiétude, Amazon propose une offre d’essai de 30 jours sans engagement.

Grâce à une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, le Roborock Q8 Max Plus aspire efficacement toutes les saletés. Il est doté de 2 brosses en caoutchouc qui assurent un nettoyage en profondeur tout en réduisant l’emmêlement des cheveux et des poils. Ce modèle est efficace aussi bien sur parquet, que sur carrelage, tapis et même moquette.

Grâce au système de navigation LiDAR PreciSense, le Roborock Q8 Max Plus est capable d’éviter les obstacles, comme les objets au sol, et de définir l’itinéraire le plus efficace pour un gain de temps tout en assurant un nettoyage optimal. La cartographie des espaces est rapide, précise et détaillée.

La batterie de 5200 mAh permet par ailleurs d'aspirer l’équivalent de 300m2. Enfin, grâce à sa serpillière intégrée, ce robot est capable de laver vos sols. Il dispose d'un réservoir d’eau de 350ml. Le Roborock Q8 Max Plus est vendu avec une station d’une capacité de 2,5 litres qui permet de récupérer la poussière. Cette base effectue automatiquement la vidange et vous évite de vider la poussière pendant plusieurs semaines.

La connexion Wifi vous permet de contrôler votre robot directement depuis l’application. Vous avez ainsi la possibilité de mettre en place des routines de nettoyage personnalisées et, en connectant votre aspirateur à Alexa, Siri ou Google Home, vous pourrez le commander à l’aide de votre voix.

À seulement 370,99 €, ce Roborock Q8 Max Plus avec sa station de vidange est une bonne affaire ! Profitez-en avant que son prix n’augmente à nouveau.

