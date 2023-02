Le Realme 10 Pro s’offre une édition Coca-Cola pour les fans de boissons gazeuses

On s’attendait à avoir un véritable « Colaphone », nous avons finalement eu un Realme 10 Pro aux couleurs de la marque. Les deux entreprises annoncent en effet leur premier partenariat pour le lancement de cette édition spéciale tout en rouge et noir, disponible pour la modique somme de 240 dollars.

Une folle rumeur a fait surface sur le web fin janvier : des images fuitées laissaient penser que Coca-Cola préparait en secret le lancement de son premier smartphone. À l’époque déjà, on imaginait un partenariat l’un des constructeurs du marché pour l’aider dans son projet. L’intuition était la bonne, enfin presque. C’est finalement Realme qui a été retenu par la marque, mais pas pour la création d’un nouvel appareil.

En effet, le fabricant chinois annonce aujourd’hui via un communiqué de presse le lancement d’une édition spéciale de son Realme 10 Pro. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une édition en partenariat avec le géant de la boisson gazeuse, qui obtient ainsi le droit d’apposer son logo et ses couleurs sur le smartphone. Mais pas uniquement : toute la surcouche a également été repensée pour coller au thème de Coca-Cola.

Sur le même sujet : Coca-Cola investit à son tour le metaverse avec une boisson « au goût pixelisé »

Realme dévoile le premier smartphone entièrement en l’honneur de Coca-Cola

En effet, les fonds d’écrans, les applications et les écrans de veille reprennent tous le code couleur de la marque, poussant même le vice jusqu’à ajouter des bruits de bulles dans les sonneries du téléphone. La boîte contient également plusieurs objets dérivés Coca-Cola, tels qu’une aiguille de SIM personnalisée, une figurine ou encore des autocollants.

Du reste, la fiche technique est similaire à celle du Realme 10 Pro déjà sur le marché. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 695 5G, une batterie de 500 mAh, 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Côté photo, le smartphone est doté d’un capteur principal de 108 MP. L’écran, enfin, est un LCD de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Si tout cela attire votre convoitise, sachez toutefois que cet étonnant smartphone ne sera pas disponible en France, mais seulement en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. Retrouvez ci-dessous notre unboxing complet du téléphone et de ses accessoires.