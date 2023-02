Le Nothing Phone (1) reçoit Android 13 avec plein de nouveautés

Le Nothing Phone (1), le premier smartphone de Nothing, reçoit aujourd’hui une mise à jour d’ampleur. En effet, Android 13 est actuellement déployé auprès des utilisateurs et apporte plein de nouveautés avec la surcouche Nothing OS 1.5.

Le Nothing Phone (1) reçoit aujourd’hui la mise à jour la plus importante de son existence. Le terminal accueille Android 13 avec sa surcouche Nothing OS ici en version 1.5. Les utilisateurs peuvent d’ores et déjà la télécharger en allant dans les paramètres système.

La promesse de Nothing était de suivre son smartphone dans le temps, et elle est tenue aujourd’hui. La surcouche Nothing OS 1.5 promet des tas de petites améliorations afin d’accompagner l’utilisateur dans son quotidien, avec toujours la petite touche de la marque en ce qui concerne le visuel.

Le Nothing Phone (1) franchit une nouvelle étape

Les nouveautés sont nombreuses, mais Nothing insiste sur plusieurs d’entre-elles. La première est l’apparition d’une applications météo. Celle-ci se veut très complète, avec le taux d’humidité, la force du vent, l’heure du lever de soleil etc. L’application Photo a aussi été revue, avec une interface plus simple et un scanner intégré pour les QR Code.

La personnalisation est au centre de cette mise à jour, avec la possibilité de customiser son écran de verrouillage avec des applis rapidement accessibles. Plus encore, le système Glyph reçoit de nouvelles animations et des sonneries. Le mode jeu reçoit lui aussi de nombreuses améliorations. Par exemple, les notifications se montreront beaucoup plus discrètes afin de ne pas prendre toute la place lorsque vous jouez à Genshin ou Diablo. Enfin, le mode fenêtré à été revu pour être plus souple à l’utilisation. Bien évidemment, toutes les nouveautés d’Android 13 sont aussi intégrées dans le Nothing Phone (1), comme les thèmes dynamiques, le scanner de QR Code dans le menu déroulant ou encore un centre de contrôle des médias améliorés.

Pour rappel, le Nothing Phone (1) est le premier smartphone de la jeune marque Nothing. Sorti en juillet 2022, il nous avait séduit par sa simplicité et ses idées de design qui sortaient de l’ordinaire. Un smartphone unique sur le marché et qui souhaite le rester avec cette mise à jour d’ampleur.