Le Realme 10 officialisé : est-ce une simple mise à jour du Realme 9 ?

Realme annonce le lancement en Europe d’un nouveau smartphone entrée de gamme : le Realme 10. S’appuyant sur un design s’inspirant davantage de certains Reno d’Oppo et Nord de OnePlus, il profite d’une légère amélioration de sa fiche technique. Premier pays concerné, la Pologne où le mobile sera vendu autour de 200 euros. La France ne semble pas encore concernée.

Les rumeurs annonçaient depuis plusieurs semaines une mise à jour des smartphones cœur de gamme chez Realme. Plusieurs téléphones sont attendus dans la série Realme 10 pour remplacer les terminaux entre mai et juin dernier. Et cela se confirme donc aujourd’hui. La marque a en effet dévoilé un nouveau téléphone. Mais une fois n’est pas coutume, ce lancement n’a pas été organisé en Inde, mais à l'international. En Europe, il a eu lieu en… Pologne.

Realme a donc annoncé l’arrivée du Realme 10, un smartphone qui va logiquement remplacer la version 4G du Realme 9 que nous avons testé dans nos colonnes. C’est un smartphone qui devrait concurrencer les Redmi de Xiaomi, naturellement, ainsi que les gammes A d’Oppo ou de Samsung ou Y de Vivo. La fiche technique du Realme 10 s’appuie beaucoup sur les améliorations apportées au Realme 9, notamment sur l’écran. Mais c’est à l’extérieur que les changements sont les plus importants.

Le Realme 10 adopte un nouveau design inspiré des iPhone

En effet, le design du Realme 10 s’appuie davantage sur les acquis de modèles économiques des autres marques du groupe Oppo. Les Reno d’Oppo (Reno 8 par exemple) et les Nord de OnePlus (Nord 2T par exemple). Nous retrouvons aussi ce design, très inspiré des iPhone, chez Vivo, avec le V23 5G par exemple. Ainsi, les faces sont plates et les tranches sont droites. Le module photo rectangulaire s’efface et les objectifs sont protubérants, mais indépendamment. L'un des coloris est typique d’Oppo avec ses reflets irisés (voir en tête de cet article).

L’écran de 6,4 pouces est conservé. La dalle est Super AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Du verre Gorilla 5 de Corning le protège. Sous l’écran, nous retrouvons un tout récent MediaTek Helio G99, octo-core cadencé jusqu’à 2,2 GHz. Il est accompagné de 8 Go de mémoire vive. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 33 watts, avec la promesse de recharger 50 % de la batterie en moins d’une demie-heure.

Le Realme 10 est vendu autour de 200 euros

Côté photo, petit retour en arrière ici, avec un capteur principal 50 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.8. Le capteur est très petit, mais il dispose d’un autofocus à détection de phase. Il est épaulé d’un second capteur de 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. Pas de grand-angle. Pas de macro. À l’avant, le capteur selfie est un modèle 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.5. Bluetooth 5.3, lecteur d’empreinte sur la tranche et port jack 3,5 mm complètent l’ensemble.

Le Realme 10 sera donc lancé en Pologne pour l’équivalent de 200 euros environ, un prix plus agressif que celui du Realme 9 4G, expliquant les concessions consenties en photo. Contactée par nos soins, la marque confirme qu’un lancement français n’est pas encore programmé.