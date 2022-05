Le rachat de Twitter est mis en péril, Apple perd son titre de n°1, c’est le récap’

Elon Musk doit suspendre le rachat de Twitter, Apple se fait dépasser dans le classement des sociétés les rentables par une entreprise de pétrole, il existe une astuce pour se passer de compte Microsoft sous Windows 11, c'est le récap' de la veille.

Ça y est, c'est le week-end ! Si vous avez loupé les différentes actualités qui ont émaillé la fin de semaine, pas d'inquiétude : nous vous avons préparé un petit résumé des news les plus pertinentes. Et entre Elon Musk qui est obligé de suspendre le rachat de Twitter ou Apple qui se fait détrôner par le géant du pétrole Saudi Aramco au niveau mondial, il y a de quoi faire. Sans oublier un petit tutoriel qui vous permet de vous affranchir d'un compte Microsoft lors de l'installation de Windows 11. Alors, c'est parti, voici le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

Elon Musk est contraint de suspendre le rachat de Twitter

Le patron de Tesla aurait-il du souci à se faire quant au rachat de Twitter ? Une enquête de la Securities and Exchange Commission, mais également un trop grand nombre de faux comptes sur le réseau social, pourraiet mettre en péril sa tentative de mettre la main sur le réseau social. Le milliardaire a dû lui-même suspendre son offre, ce qui a fait chuter l'action du petit oiseau bleu de 25%.

Apple écope de la seconde place dans le classement des sociétés les plus rentables

Si l'entreprise de Cupertino est capitalisée à hauteur de 2130 milliards (tout de même !), elle n'est plus la société la plus rentable au monde. Le titre en revient désormais à Saudi Aramco, le géant saoudien du pétrole, qui a dépassé Apple de 90 milliards. Pas d'inquiétude : on peut compter sur Apple pour se retrousser les manches et recouvrer dans les mois à venir son titre de numéro 1.

Installation de Windows 11 : comment se passer de compte Microsoft

Si vous souhaitez installer Windows 11, il est indispensable désormais de posséder un compte Microsoft. Cette obligation, qui était de mise sous Windows 11 Home, débarque aussi dans la version Pro du système d'exploitation. Mais il y a pourtant une astuce pour passer outre cette nécessité. On vous explique tout dans notre petit tuto du jour.

