Le PS VR2 coûtera plus cher que la PS5, Xiaomi dévoile un smartphone qui se transforme en appareil photo, c’est le récap

Sony a annoncé a annoncé la date de sortie et le prix du PS VR 2, l’application Google Street View va prochainement disparaître et Xiaomi a dévoilé un smartphone qui se transforme en appareil photo, c’est le récap de la journée du 2 novembre 2022.

Le PS VR2 a enfin un prix et une date de sortie

C’est un objet qui est attendu de pied ferme par les adeptes de réalité virtuelle ! Sony a enfin donné une date de sortie et surtout un prix pour son casque PS VR2 dédié à la PS5. Il arrivera chez nous le 23 février 2023 et coûtera 600 euros. C’est plus cher que la console ! A ce tarif, la marque nous promet un petit bijou de technologie, mais pas sûr que ce produit arrivera à démocratiser la VR dans les foyers.

Google Street View va prochainement tirer sa révérence

L’application Google Street View permet de visualiser une rue directement via son téléphone. Si sur le papier, elle se montre très pratique, dans la réalité, elle n’est que très peu utilisée. Pour cause : Street View est aussi utilisable via Maps, et c'est beaucoup plus pratique. Pour cette raison, Google s’apprêterait à abandonner l’application Street View dès le 31 mars 2023. La firme de Mountain View n’a pas encore officiellement acté la chose, mais le code source de la dernière mise à jour semble clair sur le sujet.

Xiaomi présente un concept de smartphone étonnant

Xiaomi a dévoilé un smartphone très intéressant. Il s’agit d’un Xiaomi 12S Ultra sur lequel on peut visser des objectifs conçus par Leica. Le but est évidemment de transformer votre terminal en vrai appareil photo professionnel, avec la qualité qui va avec. Cependant, il ne s’agit pas là d’un « vrai » produit, mais d’un concept. Peut-être que la marque chinoise nous prépare quelque chose de similaire dans le futur ?

