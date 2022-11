Xiaomi dévoile un smartphone sur lequel on peut installer un objectif d’appareil photo

Xiaomi vient de lever le voile sur un concept à mi-chemin entre smartphone et appareil photo. Celui-ci est essentiellement une version modifiée d’un Xiaomi 12S Ultra, et a la particularité d’être compatible avec certains objectifs Leica.

L’été dernier, Xiaomi avait lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme conçus en partenariat avec Leica, les Xiaomi 12S, 12S, et 12 Ultra. Ce dernier avait été le premier à adopter le nouveau capteur IMX989 de 1 pouce, s’approchant ainsi toujours plus de ce que proposent déjà les appareils photo haut de gamme.

Le fabricant chinois a encore une fois brisé les frontières entre les smartphones et les appareils photo grâce à un nouveau concept basé sur un Xiaomi 12S Ultra. Ce smartphone modifié n’utilise non pas un, mais deux capteurs de 1 pouce. L’un d’eux est placé au centre du module photo circulaire, et s’affranchit des traditionnelles lentilles que l’on peut voir sur les autres capteurs. Cela lui permet de capturer directement la lumière extérieure, mais surtout de fonctionner parfaitement avec des objectifs Leica.

Le Xiaomi 12S Ultra modifié est compatible avec les objectifs Leica M

Lorsque le Xiaomi 12S Ultra avait été présenté, tout le monde imaginait déjà pouvoir fixer des objectifs Leica sur le module photo circulaire, et c’est finalement ce que le fabricant chinois a réussi à faire. En renforçant la structure du smartphone et en intégrant une monture d’objectif, Xiaomi a rendu son smartphone compatible avec les objectifs Leica de la série M.

Ainsi, il est possible d’installer facilement tous ces objectifs au dos du smartphone, afin de modifier la prise de vue. Il suffit de les positionner sur le module photo circulaire, et les objectifs se fixent avec une simple rotation et un clic. Xiaomi note également que le module photo est désormais protégé par du verre saphir afin d’éviter les rayures.

Ce smartphone est évidemment pour l’instant un simple concept, et il n’est pas prévu que Xiaomi commercialise prochainement un tel appareil. Cependant, cela nous donne un aperçu de ce dont est capable de fabricant chinois, et vers quoi les smartphones haut de gamme pourraient se diriger à l’avenir. Cependant, on rappelle que ces objectifs Leica sont souvent proposés à plus de 5000 euros, soit plus de 5 fois le prix du smartphone lui-même. On ne s’attend donc pas à ce qu’un tel appareil soit rapidement adopté par le public, mais il est bon de voir certains constructeurs essayer de repousser les limites de la photographie sur smartphone.