Le prix de l’iPhone 13 Mini chute encore et tombe à 256 €, c’est un prix sacrifié !

Vous cherchez un smartphone compact, performant et pas cher ? Ce bon plan devrait vous plaire. L’iPhone 13 Mini est actuellement affiché à son prix le plus bas à 256,99 € seulement ! Vous trouverez cette offre sur CertiDeal, la plateforme française spécialisée dans le reconditionné. Profitez-en !

Les smartphones de la marque à la pomme sont réputés pour leur look soigné et leur performance de haut vol. Mais pour s’équiper des derniers modèles sortis, il faut débourser pas loin de 1000 €. Heureusement, en achetant un iPhone plus ancien et reconditionné, vous pouvez faire de très belles belles affaires.

L’iPhone 13 Mini, proposé à 809 € à sa sortie dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go, tombe à seulement 256,99 €. C’est le bon moment pour craquer.

iPhone 13 Mini : un petit format pour de grandes capacités

Ne vous fiez pas à sa taille, l’iPhone 13 Mini a tout d’un grand. Derrière ses dimensions réduites se cache une véritable bête de course. Ce modèle est doté d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces, soit 13,7 cm. C’est donc un smartphone compact qui se tient sans difficulté à une main et peut se glisser facilement dans votre poche. La dalle affiche une résolution de 2340 x 1080 pixels, ce qui vous permet d’avoir des images riches et détaillées.

Sous le capot, on retrouve une puce A15 Bionic. L’iPhone 13 Mini est donc un modèle puissant, qui tient aujourd’hui la route. Sa batterie de 2438 mAh permet une utilisation sans recharge tout au long de la journée, de quoi profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités sans peur de la panne.

Côté photo, outre la caméra frontale de 12 MP, ce modèle embarque un double module à l’arrière, à savoir un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Enfin, certifié IP68, l’iPhone 13 Mini résiste à la poussière et à l’eau. Il peut d’ailleurs être immergé à une profondeur allant jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes.

Acheter un smartphone reconditionné, c’est faire le choix de la performance à moindre coût tout en réduisant son impact environnemental. CertiDeal, la plateforme française spécialisée dans les smartphones, tablettes et MacBook reconditionnés, a réussi à s’imposer en proposant des produits contrôlés et testés à plusieurs reprises.

Le reconditionnement des téléphones mobiles est effectué en France et ils sont couverts par une garantie de 24 mois. Quel que soit le modèle acheté, tous les iPhone sont 100% fonctionnels, débloqués et toujours avec une batterie en excellent état.