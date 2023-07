Le prix de l’iPhone 14 Pro n’arrête pas de dégringoler

L'iPhone 14 Pro n'échappe pas aux promotions du Prime Day. Le smartphone d'Apple profite aujourd'hui d'une réduction de 287 € pour atteindre son meilleur prix sur Amazon depuis le lancement.

Le Prime Day est en cours et nous avons remarqué quelques pépites que nous avons rassemblées pour vous dans notre sélection des meilleures promos pendant l'événement. Cette offre sur l'iPhone 14 Pro en fait partie. Au lieu de 1329 €, le smartphone d'Apple est affiché à seulement 1042 € sur Amazon. Cela correspond à une réduction de 287 €.

C'est une offre estampillée Pime Day. Mais comme nous l'expliquons dans cet article, tout le monde peut profiter des promotions sans payer le prix de l'abonnement Prime. Il suffit de s'abonner maintenant pour obtenir les 30 jours d'essai gratuit. Si vous guettez un bon plan pour acheter l'iPhone 14 Pro, c'est le moment de sauter le pas pendant qu'il est encore temps.

iPhone 14 Pro : grosse baisse de prix sur le smartphone d'Apple pour le Prime Day

Si vous suivez tout depuis septembre 2022, l'iPhone 14 Pro avait été lancé à 1329 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Un prix qui augmentait d'ailleurs de 170 € par rapport au modèle précédent. Grâce au Prime Day, ce prix vient de passer sous la barre des 1050 € sur Amazon. Il est à 1042 € très exactement à l'heure où ces lignes sont écrites.

Certes, on en encore au-dessus de la barre symbolique des 1000 €, mais vous aurez compris qu'il s'agit ici d'une offre à ne pas louper. Tout compte fait, il est possible de profiter maintenant d'une réduction de près de 300 € sachant que l'iPhone 14 Pro (128 Go) est toujours affiché à 1329 € sur le site d'Apple.

Et pour ce qui est des caractéristiques du smartphone, rappelons qu'il se distingue par son nouveau design marqué par une encoche en pilule à l'avant. Il embarque le dernier SoC Apple A16 Bionic, une bête de puissance qui ne fléchit sous aucune tâche, aussi lourde qu'elle soit. Apple a également amélioré d'autres aspects du smartphone, y compris la partie photo. Découvrez notre test de l'iPhone 14 Pro Max qui partage les mêmes caractéristiques.

