Le premier trou noir photographié change brutalement et déroute les chercheurs

L’image du tout premier trou noir capturé en 2019 a connu une évolution inattendue. De nouvelles observations montrent que son environnement est bien plus instable qu’on ne le pensait.

L’univers reste rempli de mystères qui défient la compréhension humaine. Les astronomes scrutent le ciel depuis des décennies pour observer les objets les plus extrêmes. Parmi eux, les trous noirs occupent une place particulière. Invisibles par nature, ils ne se révèlent que par les effets qu’ils produisent sur leur environnement. Certains sont proches et massifs, comme Gaia-BH3 découvert récemment dans notre galaxie, d’autres se situent à des millions d’années-lumière, comme celui qui vient de livrer de nouvelles images surprenantes.

En 2019, une étape historique avait été franchie avec la première photo d’un trou noir, situé au centre de la galaxie M87. Cette image avait marqué les esprits à travers le monde. Aujourd’hui, le réseau de télescopes Event Horizon Telescope (EHT) dévoile de nouvelles images de ce même trou noir, baptisé M87*. Elles révèlent des changements inattendus dans son disque de gaz brûlant et dans ses champs magnétiques. Ces résultats, publiés dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics, apportent un éclairage inédit sur le comportement de ce géant cosmique.

Le trou noir M87* a inversé son champ magnétique entre 2017 et 2021

Les chercheurs ont observé que la matière en rotation autour du trou noir M87* avait modifié sa polarisation. Autrement dit, le champ magnétique qui organise le plasma a changé de direction. En 2017, le gaz chaud tournait dans un sens, avant de ralentir en 2018 puis d’inverser sa spirale en 2021. Cette découverte est une surprise totale, car les modèles théoriques prévoyaient un comportement bien plus stable. Malgré ces bouleversements, la taille de l’anneau lumineux observé est restée la même, confirmant les prédictions de la relativité générale d’Einstein.

Ces nouvelles données aident aussi à comprendre comment les trous noirs influencent leur galaxie. Dans le cas de M87*, les chercheurs ont réussi à relier directement l’anneau de gaz à la base d’un puissant jet de particules projeté dans l’espace. Ce type de jet, qui voyage presque à la vitesse de la lumière, peut transporter d’énormes quantités d’énergie et remodeler l’environnement galactique. Grâce à l’ajout de nouveaux télescopes, l’EHT produit désormais des images plus nettes. Les prochaines campagnes d’observation devraient apporter encore plus de détails sur le rôle central joué par ces géants cosmiques.