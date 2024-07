Le premier câble Thunderbolt 5 est en vente, mais son prix risque de piquer

Cable Matters a dévoilé le premier câble Thunderbolt 5 au monde, une avancée significative en matière de connectique offrant un haut débit. Il promet d'offrir des vitesses de transfert de données et des capacités d'alimentation sans précédent.

Ça y est, les consommateurs vont enfin pouvoir goûter au joies de la nouvelle connectique Thunderbolt 5. Le nouveau câble, fabriqué par Cable Matters, présente des caractéristiques impressionnantes qui font de lui une alternative beaucoup plus performante que ses prédécesseurs. Avec un taux de transfert de données maximal de 120 Gbps en mode “bandwidth boost”, il double les capacités de Thunderbolt 4.

Cable Matters propose le câble Thunderbolt 5 en trois longueurs, mais nous n’avons droit qu’à la version d’un mètre en France. Malgré sa petite assez courte, son prix est lui loin d’être aussi petit. En effet, il faudra débourser pas moins de 33,99 euros sur Amazon pour vous l’offrir, soit quelques euros de plus que les variantes Thunderbolt 4 de la même marque.

Les câbles Thunderbolt 5 sont les plus rapides du marché.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de ce nouveau câble est sa capacité à fournir de l'énergie. Prenant en charge jusqu'à 240 W de puissance de charge, il peut potentiellement éliminer le besoin d'adaptateurs d'alimentation séparés pour de nombreux ordinateurs portables et appareils gourmands.

La compatibilité est un autre point fort du nouveau câble Thunderbolt 5. Il est rétrocompatible avec les ports Thunderbolt 4 et 3 Type-C, ainsi qu'avec les connexions USB 4 et USB Type-C. Cette polyvalence garantit donc que les utilisateurs peuvent exploiter une partie des capacités du câble même avec des appareils plus anciens.

L'arrivée de ce câble indique que les appareils Thunderbolt 5 se profilent à l'horizon. Bien qu'aucun matériel compatible ne soit actuellement disponible sur le marché, la sortie de stations d'accueil Thunderbolt 5 et d'autres périphériques est prévue dans le courant de l'année ou au début de l'année 2025. Les utilisateurs auront ainsi l'occasion de préparer leurs installations à la prochaine vague d'appareils haute performance.

Il convient de noter que Thunderbolt 5 ne se limite pas à la vitesse brute. La technologie introduit un “mode d'augmentation de la bande passante” intelligent qui peut allouer jusqu'à 120 Gbps à la sortie d'affichage lorsque cela est nécessaire. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les utilisateurs travaillant avec plusieurs écrans 8K ou des moniteurs 4K à taux de rafraîchissement élevé, car elle peut prendre en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 540 Hz en définition 4K.

Source : Amazon