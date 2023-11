Le Poco F6 (Redmi K70) est en fuite, 3 variantes seront dévoilées le 29 novembre

On sait désormais presque tout des Redmi K70, de leur fiche technique à leur design, en passant par la date de présentation. Xiaomi nous donnera donc vraisemblablement rendez-vous le 29 novembre prochain pour découvrir 3 versions de ce qui sera le Poco F6 dans nos contrées. Des images et détails ont d’ores et déjà fait surface.

Le Poco F5 avait frappé fort l’année dernière, avec une fiche technique qui parvenait à rivaliser avec les grands noms du secteur tout en maintenant un prix intéressant. De fait, son successeur est attendu au tournant par les adeptes de la marque. Il aura fallu attendre un petit moment avant d’avoir des informations tangibles sur ce dernier. C’est finalement à quelques jours de sa présentation officielle que ce dernier se dévoile.

En effet, il est désormais admis par diverses sources que le Redmi K70 sera dévoilé officiellement le 29 novembre prochain, à l’occasion du 10e anniversaire de la marque. On s’attendait, comme d’habitude, à une commercialisation en Chine dans un premier temps avant d’arriver en Occident. Cette année, ce ne sont pas deux mais trois variantes qui verront le jour : les Redmi K70 et K70 Pro donc, ainsi que le Redmi K70E, le modèle le plus abordable de tous.

Le Redmi K70 Pro aura droit au Snapdragon 8 Gen 3

C’est d’ailleurs ce dernier qui a vu ses images officielles fuiter avant l’annonce. On y retrouve des bordures fines, ainsi qu’un écran non incurvé doté d’un poinçon central pour son capteur selfie. On ne sait pas encore à quoi ressembleront ses voisins de gamme. On sait, en revanche, le modèle Pro sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le SoC le plus puissant du marché à l’heure actuelle. Les modèles standard et E, quant à eux, seront propulsés respectivement par le Snapdragon 8 Gen 2 et le Dimensity 8300.

Les Remi K70 et K70 Pro devraient proposer la charge rapide 120 W. La version abordable, elle, se contentera de la charge 90W, pour une batterie de 5500 mAh. Tous seraient équipés d’un scanner d’empreinte sous l’écran et de boutons physiques sur le côté. On ne connaît pas encore le prix des smartphones, mais on espère que Xiaomi parviendra un maintenir un tarif attractif malgré ces détails techniques alléchants.