Le POCO F6 5G passe à moins de 250 €, un rapport qualité-prix inégalable

Chaque année, AliExpress organise le Single’s Day. Durant cette courte période qui débute le 11 novembre, de nombreux produits high-tech se retrouvent à prix cassé. Vous cherchez un nouveau smartphone ? C’est le bon moment pour craquer. Le puissant POCO F6 5G est à 229,05 € au lieu de 451,90 € grâce au code 11FR040.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le top départ du Single’s Day est lancé ! Quelques jours avant le Black Friday, AliExpress organise chaque automne un grand évènement au cours duquel vous pourrez faire le plein de bonnes affaires. Normalement en vente à 451,90 € dans sa version 5G de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le POCO F6 se retrouve à prix sacrifié.

En cumulant la promotion en cours avec le code 11FR040 valable dès 269 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 229,05 €. Et bonne nouvelle, le smartphone est expédié depuis la France.

La livraison est gratuite et vous bénéficiez du retour gratuit durant 15 jours. C’est une aubaine à ne pas manquer ! Ce code est valable sur tout le site d’AliExpress. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

Le POCO F6 5G, l’excellent smartphone passe à petit prix pour le Single’s Day

Xiaomi a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des smartphones en proposant des modèles puissants à prix imbattable. C’est le cas du Poco F6, une bête de course proposée à 229,05 € seulement.

Le Poco F6 5G affiche des caractéristiques techniques ambitieuses. On retrouve ainsi un processeur Snapdragon 8s Gen3, à la fois performant et économe en énergie. Ce modèle embarque par ailleurs 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go.

Pour la dalle, le Poco F6 5G est équipé d’un bel écran Flow AMOLED de 6,67 pouces. Grâce à une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pourrez profiter de images fluides, et particulièrement riches en détails.

Côté photo, le Poco F6 5G ne fait pas de compromis. À l’arrière, il possède un objectif principal de 50 MP couplé à un capteur ultra grand-angle de 8 MP. La caméra avant de 20 MP vient compléter le tout. Enfin, la batterie de 5000mAh compatible avec la charge turbo 90W vous permet de tenir 2 jours sans problème.