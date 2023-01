Le Poco F5 arrive bientôt, Nintendo aurait annulé sa Switch Pro, c’est le récap’ de la semaine

Xiaomi annonce sa série Redmi K60, Digital Foundry révèle que la Switch Pro ne verra pas le jour, Intel résout le problème des écrans bleus de la mort, c’est le récap’ de la semaine.

L’équipe de Phonandroid vous souhaite une belle année 2023 !

En ce 1er janvier, on fait le point sur la démarche à suivre pour résoudre le bug des écrans bleus de la mort sur Windows et on vous dévoile la fiche technique impressionnante du futur Poco F5. Alors que Logan Paul se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique, les joueurs seront déçus d’apprendre que la Switch Pro pourrait ne jamais voir le jour. Soyez les bienvenus dans ce premier récap’ de la semaine de l’année.

Une Tesla refuse de se recharger à cause du froid

Alors que le présentateur radio Domenich Nati tentait de rejoindre ses proches pour les fêtes de Noël, l’homme a été finalement contraint d’annuler ses plans, coincé à une borne Supercharger avec son véhicule. En effet, l’homme a confié à nos confrères d’Insider que le froid a empêché sa Tesla de se charger. Le quadragénaire n’a pas pu joindre le service client de Tesla et s’est vu contraint de rentrer chez lui en taxi.

Lire : Tesla : sa voiture électrique refuse de se recharger à cause du froid, il reste bloqué pour Noël

Xiaomi frappe fort avec son Poco F5 (Redmi K60)

Xiaomi vient d’annoncer officiellement le lancement de la série Redmi K60 en Chine. Trois modèles devraient être commercialisés dans les mois à venir, sous l’appellation Poco F5 en France. Le constructeur chinois frappe fort avec trois smartphones puissants au très bon rapport qualité/prix. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la fiche technique alléchante du futur Poco F5.

Lire : Le Poco F5 (Redmi K60) est officiel : grosse fiche technique mais petit prix

Écrans bleus de la mort : comment les éviter ?

La dernière mise à jour de Windows 10 et Windows 11 n’est pas arrivée sans bug puisque de nombreux utilisateurs Windows ont vu apparaître sur leur écran un écran bleu de la mort. Intel a finalement trouvé une solution pour résoudre définitivement le problème. En effet, il vous suffit de mettre à jour vos pilotes Wi-Fi et Bluetooth. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour connaître la marche à suivre.

Lire : Windows 10, 11 : comment résoudre les écrans bleu de la mort causés par la dernière mise à jour

Logan Paul au cœur d’une nouvelle polémique

Depuis 2021, Logan Paul soutient CryptoZoo, un jeu basé sur les NFT et les cryptomonnaies, et encourage sa communauté de plusieurs millions d’abonnés à investir. Malheureusement pour le youtubeur, l’un de ses homologues, baptisé Coffeezilla, vient de partager une enquête selon laquelle CryptoZoo ne serait qu’une arnaque. En effet, l’application ne fonctionne toujours pas depuis 2021 et rien ne dit qu’elle sera jouable un jour…

Lire : Logan Paul fait la promotion d’un jeu NFT, c’est une immense arnaque

Digital Foundry révèle que la Switch Pro ne verra finalement pas le jour

Digital Foundry a publié dans un rapport une nouvelle qui devrait décevoir de nombreux fans de Nintendo : la Switch Pro semble avoir été annulée. En effet, alors que les joueurs espéraient une Switch de nouvelle génération plus puissante capable de gérer correctement les gros jeux qui débarqueront en 2023, Nintendo aurait finalement changer d'avis, redoutant des chiffres de vente médiocres.

Lire : Nintendo : mauvaise nouvelle, la Switch Pro est annulée selon Digital Foundry

Nos tests de la semaine

Freebuds 5i : Huawei remplit ses promesses avec ces écouteurs de qualité

Huawei propose ici un produit au très bon rapport qualité/prix. En effet, si vous souhaitez vous procurer des écouteurs à moins de 100 euros offrant des prestations haut de gamme, les Freebuds 5i pourraient vous séduire. L’acoustique est très correcte, l’autonomie est bonne et on adore les contrôles tactiles et les 3 options de réduction active du bruit. Attention, les écouteurs ne tiennent pas parfaitement dans les oreilles et sont privées d’égaliseur manuel.

Lire : Test Huawei Freebuds 5i : le son HD démocratisé et bien restitué

Huawei Watch D : séduisante pour l’aspect santé…mais cela suffit-il ?

La Watch D est incroyable en termes de suivi de la santé avec son large éventail de capteurs et l’arrivée du tensiomètre en renfort de l’ECG. C’est une montre confortable, avec un écran Amoled précis, une navigation satisfaisante et une bonne autonomie. Mais Huawei propose un produit encore cher qui peinera probablement à l’emporter face à ses concurrents. On regrette notamment l’absence de haut-parleur et l’épaisseur du boîtier.

Lire : Test Huawei Watch D : c’est peut-être votre prochaine montre connectée si vous êtes hypertendu !