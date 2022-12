Tesla : sa voiture électrique refuse de se recharger à cause du froid, il reste bloqué pour Noël

Le jour de Noël a été pour beaucoup d’occasions de recevoir des cadeaux et de passer un moment en famille, mais pour d’autres, la journée s’est transformée en cauchemar. Un conducteur de Tesla a dû annuler ses plans, car sa voiture ne voulait pas de recharger.



Domenick Nati, un présentateur radio de 44 ans originaire de Lynchburg, dans l’est de la Virginie, a probablement maudit Elon Musk la veille de Noël. En effet, il raconte avoir vécu une mésaventure avec sa Tesla Model S, qui l’a conduit à annuler ses plans pour la fête de Noël.

L’homme raconte à nos confrères d’Insider avoir comme à son habitude branché sa voiture électrique à une borne Supercharger vendredi, car sa batterie n’était plus qu’à 40 %. Le problème, c’est que la voiture n’a pas été capable de se recharger, puisqu’il constatait que le pourcentage de sa batterie diminuait au fur et à mesure que la température extérieure baissait.

Le froid a vraisemblablement empêché la Tesla Model S de charger

Comme vous l’avez probablement vu aux informations, les États-Unis ont été touchés le week-end dernier par une importante vague de froid, et certaines Tesla ne semblent pas avoir très bien réagi. Après n’avoir pas réussi à la recharger au Superchargeur, le propriétaire de la Model S est retourné chez lui, mais n’a pas non plus réussi à recharger sa voiture à son domicile.

Il décide alors de retourner dans un autre Supercharger pour retenter sa chance, mais la batterie refuse à nouveau de se remplir. Pire encore, l’autonomie du véhicule chute de plus en plus avant de terminer à 30 km, ce qui ne lui permet pas de faire le trajet retour. Il se voit donc contraint de rentrer chez lui en taxi. Le quadragénaire n’a donc pas eu d’autres choix que de ne pas se rendre à l’événement qu’il avait prévu pour la fête de Noël.

Selon lui, le responsable était bien la température extérieure, mais il n’a pas réussi à joindre le service client de Tesla pour en savoir davantage. Pourtant, on rappelle les voitures d’Elon Musk sont équipées de nombreuses fonctionnalités qui leur permettent de surmonter les températures extrêmes, dont notamment une pompe à chaleur ou encore la possibilité de préchauffer sa batterie avant une recharge. Les Tesla sont d’ailleurs très populaires dans les pays nordiques, qui se dirigent de plus en plus vers le tout électrique.