Le Poco F5 (Redmi K60) est officiel : grosse fiche technique mais petit prix

Le Redmi K60, probable futur Poco F5 dans nos contrées, est lancé sur son marché domestique. Xiaomi frappe encore fort avec des spécifications alléchantes et des prix raisonnables.

Xiaomi vient d'annoncer sa série Redmi K60 en Chine, qui sera certainement commercialisée sous l'appellation Poco F5 en France d'ici quelques semaines ou quelques mois. Trois smartphones ont été présentés, avec un mot d'ordre : le rapport qualité-prix.

Les Redmi K60 Pro, Redmi K60 et Redmi K60E sont tous équipés d'un écran OLED avec définition QHD+ (3 200 x 1 440 pixels), fréquence de rafraîchissement 120 Hz et taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. Si les différents modèles partagent une dalle similaire, il y a par contre des disparités importantes dans les entrailles des terminaux.

Des caractéristiques techniques généreuses pour un prix attractif

Le Redmi K60 Pro est logiquement le mieux pourvu en performances, grâce à l'intégration du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le Redmi K60 est pourvu de la puce de Qualcomm de génération précédente, l'excellent Snapdragon 8 Plus Gen 1, alors que le Redmi K60E bénéficie d'un SoC Mediatek Dimensity 8200.

Côté mémoire, le Redmi K60 Pro embarque de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X, le Redmi K60 de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 et le Redmi K60E de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5. Les options de stockage varient entre 128, 256 et 512 Go sur les trois références, majoritairement en UFS 3.1, mais en UFS 4.0 sur les configurations 256 et 512 Go du Redmi K60 Pro.

L'autonomie est confiée à une batterie de 5 000 mAh sur le Redmi K60 Pro et de 5 500 mAh sur les Redmi K60 et Redmi K60E. Le smartphone le plus haut de gamme de la série est gâté niveau recharge : jusqu'à 120 W en filaire et jusqu'à 30 W par induction. Le Redmi K60 profite d'une recharge sur secteur de 67 W et de 30 W sans fil, tandis que le Redmi K60E adopte la même recharge filaire, mais ne supporte pas la charge sans fil.

Pour la photo, le Redmi K60 Pro se distingue avec un capteur principal Sony IMX800 de 50 MP, d'une taille de 1/1,49 pouce, des pixels de 1 µm et une stabilisation optique de l'image. Il est associé à un ultra grand-angle de 8 MP et à un objectif macro de 2 MP. Clairement, la différence avec un véritable mobile haut de gamme devrait se faire sur la qualité de la photographie. Le Redmi K60 compte sur une optique de 64 MP, ouverture f/1.79, 0,7 µm et OIS, le Redmi K60E sur un capteur de 48 MP, f/1.79, 0,8 µm et OIS. Les deux autres capteurs sont les mêmes que sur le Redmi K60 Pro.

Le Redmi K60 Pro démarre à 3 299 yuans (445 euros), le Redmi K60 à 2 499 yuans (338 euros) et le Redmi K60E à 2 199 yuans (moins de 300 euros). Les tarifs européens seront forcément plus élevés, mais devraient tout de même se montrer attractifs.

Source : Android Authority