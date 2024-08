Le Pixel 9a fait une apparition surprise sur la toile, vers une sortie anticipée ?

Alors que les Google Pixel 9 viennent tout juste de débarquer en France, les regards se tournent maintenant vers le Pixel 9a, le prochain milieu de gamme du constructeur. A défaut d'informations officielles, les premières photos supposées de l'appareil sont apparues sur la toile.

Les Google Pixel 9 sont officiellement disponibles en France depuis cette semaine chez les opérateurs et les bonnes boutiques. Maintenant que cette nouvelle génération est arrivée, les regards se tournent naturellement vers la prochaine sortie du constructeur, à savoir le Pixel 9a.

Généralement, les Pixel estampillés “A” arrivent quelques mois après les smartphones de la gamme principale. Traditionnellement, ces modèles de milieu de gamme reprennent les caractéristiques techniques principales, le tout à un prix réduit. C'était par exemple le cas du Pixel 8a, lancé en mai 2024. Plus compact, il profitait des dernières fonctionnalités basées sur l'IA de ses grands frères comme Entourer pour chercher, Filtrage d'appels, Clarté du son ou encore les audio Emojis.

Le Pixel 9a se montre en images pour la 1re fois

Seulement et à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune information officielle n'a filtré sur le Pixel 9a. Néanmoins, des images présumées d'un prototype viennent tout juste de faire surface sur les réseaux sociaux. S'il conviendra de les prendre avec de grosses pincettes, ces photos volées nous permettent d'avoir un aperçu du design de l'appareil… Et de découvrir les changements opérés.

Ainsi, la première différence notable avec les Pixel 9 se trouve au niveau du bloc photo. En effet, les deux capteurs photos sont maintenant collés au ras du corps du téléphone dans une petite pilule, et non logés dans la proéminence caractéristique des Pixel (le Flash LED prend place juste à côté). Abandonner cette disposition pourrait permettre au Pixel 9a de mieux marquer sa différence avec la gamme principale, tout en réduisant les coûts. Concernant l'esthétique globale en revanche, on retrouve les marqueurs des Pixel 9 avec ces tranches totalement plates et un emplacement à carte SIM situé sur le bas du cadre inférieur.

Vers une sortie anticipée ?

Précisons que ces images ont été partagées sur un groupe Facebook vietnamien privé, avant d'être subitement supprimées. Par le passé, de nombreuses fuites avérées sur les Pixel ont déjà fait surface au Vietnam, ce qui apporte une certaine crédibilité à ces clichés. Notez que dans la foulée, l'insider réputé ShrimpApplePro s'est empressé de republier ces photos sur X.

Quoi qu'il en soit, la diffusion de ces photos nous amènent à nous questionner sur le calendrier de Google. Comme on le sait, la firme de Mountain View a choisi de lancer en avance ses derniers Pixel (en août donc au lieu d'octobre/novembre). De fait, la logique sera peut-être la même avec le Pixel 9a, avec une sortie envisagée à la fin du premier trimestre 2025 ? Nous verrons bien.