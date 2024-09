Le Pixel 9 va bientôt partager ses outils de retouche magiques avec ces anciens modèles

Google pourrait bientôt étendre les outils de retouche du Pixel 9 à ses anciens téléphones. Cela permettrait aux utilisateurs de profiter des dernières innovations sans avoir à acheter un nouveau modèle. Des informations récentes laissent penser que ces fonctionnalités tant attendues arriveront prochainement.

À chaque nouvelle génération de Pixel, Google introduit des fonctionnalités exclusives qui attirent l’attention des utilisateurs. Ces nouveautés finissent souvent par être déployées sur les anciens modèles après quelques mois. Le Pixel 9, tout juste annoncé, ne fait pas exception. Celui-ci propose des outils inédits comme « Ajoute-moi » et « Amélioration vidéo avec Vision de Nuit », qui optimisent la qualité des vidéos dans des conditions de faible luminosité. Mais les fonctionnalités qui suscitent le plus d’intérêt sont Auto Frame et Reimagine.

Le Pixel 9 intègre ces nouveaux outils de retouche dans Google Photos. Auto Frame permet de recadrer automatiquement un sujet sur une photo, même si cela nécessite d’élargir l’image à l’aide de l’intelligence artificielle. De son côté, Reimagine permet de changer l’arrière-plan d’une photo avec précision. Selon les dernières informations, Google se préparerait à rendre ces fonctionnalités accessibles aux modèles plus anciens, comme les Pixel 6, Pixel 7 et Pixel 8.

Google prépare le déploiement des outils d'édition du Pixel 9 sur d'anciens modèles

D'après une étude récente du code de l'application Google Photos, réalisée par un de nos confrères, il semblerait que Google soit en train d'intégrer Auto Frame et Reimagine dans les versions destinées aux Pixels plus anciens. Ces fonctionnalités, initialement prévues pour le Pixel 9, commencent maintenant à apparaître dans le code de la version 6.99 de l’application. Cela indique un déploiement futur sur les modèles qui ont été lancés entre 2021 et 2023.

Cependant, ces fonctionnalités restent pour l’instant exclusives aux Pixel. En effet, aucune mention de ces outils n’a été trouvée dans les versions de Google Photos pour les autres appareils Android. Il est donc probable que Google réserve ces fonctionnalités aux seuls utilisateurs de ces modèles. Les utilisateurs d’autres marques devront attendre ou se contenter des fonctions standard. Leur lancement pourrait intervenir lors d’une prochaine mise à jour, sous forme de « Feature Drop », comme c’est souvent le cas avec les nouveautés logicielles de Google.