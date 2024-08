Les outils de retouche des Pixel 9 peuvent totalement transformer vos photos, voici comment les maitriser

La dernière série Pixel 9 de Google révolutionne la photographie sur smartphone grâce à ses outils d'édition avancés alimentés par l'IA. On vous explique tous leurs secrets.

Les Pixel 9 ont été lancés avec une nouvelle fonctionnalité boostée à l’IA qui vous permet d’être très créatifs sur la modification de vos photos. Nommée « Réinventer », celle-ci porte la manipulation des photos à de nouveaux sommets, permettant aux utilisateurs de transformer leurs images d'une manière jusqu'ici réservée aux éditeurs professionnels.

En seulement quelques clics, vous serez en mesure d’ajouter ou supprimer des éléments à vos clichés, changer l’arrière-plan, déplacer les sujets et bien plus. Voyons comment vous pouvez exploiter ces puissants outils pour améliorer votre jeu de photographie mobile.

Comment utiliser Réinventer sur son smartphone Pixel ?

Réinventer s'appuie sur le Magic Editor de l'année dernière, mais avec un bond en avant significatif en termes de capacités. Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez une photo dans la galerie de votre Pixel 9 et appuyez sur le bouton « Modifier ». Recherchez l'icône de l'Éditeur magique, généralement située dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Une fois dans l'Éditeur magique, vous pouvez sélectionner des éléments spécifiques de votre photo que vous souhaitez modifier. L'outil utilise l'IA pour reconnaître les objets et les zones, ce qui facilite la sélection. Après avoir mis en évidence les éléments souhaités, appuyez sur le bouton « Réinventer » pour lancer le processus de transformation.

La magie des invites textuelles

C'est là que les choses deviennent intéressantes. Réinventer vous permet de décrire les modifications souhaitées en utilisant le langage naturel. Vous souhaitez ajouter un champ de tournesols à l'arrière-plan de votre portrait ? Il vous suffit de le saisir. Vous rêvez de transformer une journée ensoleillée en une tempête dramatique ? Il vous suffit de le demander. L'IA interprétera votre demande et générera des options en fonction de votre description.

Il convient de noter que si Réinventer peut produire des résultats impressionnants, il n'est pas infaillible. Le résultat est parfois mitigé avec des demandes complexes ou des modifications très détaillées. L'expérimentation est essentielle pour comprendre les forces et les limites de l'outil, et il vous faudra parfois vous y reprendre à plusieurs fois pour obtenir le résultat souhaité.

Applications pratiques

L'une des applications les plus utiles de Réimaginer consiste à modifier les arrière-plans des photos. Si la sélection d'arrière-plans complexes peut s'avérer fastidieuse, l'outil s'avère particulièrement efficace pour les scènes plus simples. On peut facilement rajouter des éléments tels que des fleurs ou même la ville de vos rêves.

Réimaginer excelle surtout dans l'insertion de nouveaux objets dans les scènes ou dans la suppression d'éléments indésirables. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour les projets créatifs ou pour nettoyer des photos encombrées. Vous adorez les animaux mais aucun n’est présent sur votre cliché ? Il suffit de demander à l’IA d’en ajouter.

Transformer l'ambiance d'une photo en modifiant les conditions météorologiques est un autre point fort de Réinventer. Les utilisateurs peuvent modifier radicalement l'aspect et l'ambiance des prises de vue en extérieur, bien qu'il faille parfois procéder à un réglage précis pour obtenir une cohérence parfaite de l'éclairage.

Malheureusement, il ne vous sera pas possible de modifier directement une partie du corps ou encore un vêtement sur le sujet, Google interdisant ce genre de modification. C’est dommage, on aurait bien aimé pouvoir essayer un nouveau style vestimentaire ou même ajouter un chapeau.

Équilibre entre réalisme et créativité

Si Réinventer ouvre un monde de possibilités créatives, il est important de gérer ses attentes. Certains montages, en particulier ceux qui impliquent des scènes complexes ou des sujets humains, peuvent donner un aspect plus stylisé ou caricatural. Cela peut être intéressant pour les projets artistiques, mais ne conviendra pas à ceux qui recherchent des montages ultra-réalistes.

L'outil semble donner les meilleurs résultats lorsqu'il s'agit de travailler sur des paysages, des natures mortes ou d'apporter des modifications atmosphériques plus larges. Lors de la modification de portraits ou de l'ajout d'éléments détaillés, les résultats peuvent être aléatoires. Les utilisateurs doivent être prêts à expérimenter et éventuellement à essayer plusieurs itérations pour obtenir le résultat souhaité.

Réinventer vous permet par exemple de cliquer sur un sujet et de le faire glisser sur l'image pour le coller ailleurs. L'IA se chargera alors que combler le vide en générant ce qui aurait pu se trouver derrière le sujet. Cependant, même sur un fond presque uni, l'IA a parfois du mal à générer la bonne couleur, et on voit toujours une tache là où le sujet se trouvait précédemment.

L'IA permet aussi d'agrandir le cadre, si celui-ci ne vous convient pas. Elle se chargera alors d'agrandir le cliché en générant une scène plus large, comme vous pouvez le voir ci-dessous. L'IA a imaginé à quoi pourrait ressembler le jardin, et même la maison en haut à droite.

Google devra bien définir les limites de son IA

Comme tout outil de retouche puissant, Réinventer soulève des questions importantes concernant la manipulation et l'authenticité des photos. Google a mis en place certaines mesures de protection, notamment le marquage des métadonnées pour les images modifiées. Toutefois, ces balises peuvent être facilement supprimées, ce qui risque de brouiller la frontière entre la réalité et la manipulation numérique.

Il est essentiel que les utilisateurs abordent Réinventer de manière responsable. S'il est tentant de créer des images sensationnelles ou trompeuses, cela pourrait contribuer à la diffusion d'informations erronées. Les conditions d'utilisation de Google interdisent l'utilisation de l'outil à des fins trompeuses, mais en fin de compte, c'est à l'utilisateur qu'il incombe d'en faire un usage éthique.

L’IA de Google nous a également parfois permis de générer des images assez dérangeantes, qui auraient été bannies avec d’autres outils similaires. Il reste à voir si des garde-fous seront mis en place bientôt, mais pour l’instant, l’IA s’est montrée assez permissive.

Quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats :