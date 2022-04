Le Google Pixel 6a sera plus puissant que le Pixel 6, d’après un benchmark

Un nouveau smartphone abordable de Google sera introduit un peu plus tard cette année, et celui-ci pourrait bien être plus puissant que les modèles haut de gamme du fabricant, si l’on en croit les scores obtenus sur un benchmark.

Plusieurs mois avant sa sortie, le Google Pixel 6a a été repéré sur le benchmark Geekbench. Ce n’est pas la première fois que le smartphone passe sur l’application. En effet, il y a quelques semaines, Geekbench nous avait déjà permis de confirmer que le Pixel 6a utilisera une puce Tensor, la même que les Pixel 6 et 6 Pro.

Cette fois-ci, le benchmark repéré par AndroidHeadlines le compare directement à son grand frère, le Pixel 6 classique. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le Pixel 6a mène au score d’une courte tête par rapport au Pixel 6 avec un score de 1050 points sur un cœur et de 2833 points sur plusieurs cœurs, contre 1044 et 2758 pour le Pixel 6. Le benchmark affirme donc que le Pixel 6a est légèrement plus puissant que son prédécesseur, alors qu’il utilise pourtant la même puce Tensor. La différence de score peut donc être expliquée par une meilleure optimisation du SoC, ou par un environnement de test différent.

Le Pixel 6a arrive cet été en France

Comme nous l’avions vu au cours des précédentes semaines, le Pixel 6a n’a plus grand-chose de secret. On sait déjà à quoi le smartphone va ressembler, puisque sa boîte a été photographiée des mois avant l’annonce officielle. Le leaker OnLeaks avait également créé des rendus qui permettaient d’avoir un meilleur aperçu de ce à quoi le smartphone allait ressembler.

Comme on s’y attendait, il utilise un design très similaire au Pixel 6, mais avec seulement 2 caméras à l’arrière. Il s’agirait des mêmes capteurs que les anciennes générations de smartphones Pixel, c’est-à-dire un capteur principal IMX363 de 12 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 16 MP.

Enfin, on sait que Google aurait choisi de dévoiler son smartphone abordable lors d’un événement le 28 juillet prochain, si l’on en croit les informations de Jon Prosser. La Pixel Watch pourrait être évoquée, mais Google ne la lancera finalement qu’à la fin de l’année avec la prochaine génération de Pixel 7 et 7 Pro. Ceux-ci devraient d’ailleurs utiliser une toute nouvelle génération de puce Tensor.

Source : AndroidHeadlines