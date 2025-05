Le PDG de Xiaomi vient de révéler de nouveaux détails sur le prochain SUV électrique de la marque. Ce modèle haut de gamme s’annonce comme un rival direct des ténors du secteur. Performances, autonomie, design : voici ce qu’on sait avant sa présentation officielle.

Il fut un temps où Tesla dominait seul le marché des voitures électriques. Mais aujourd’hui, la concurrence est féroce, surtout en Chine. Des marques comme BYD, Nio, Xpeng ou encore Li Auto se disputent les parts de marché avec des modèles de plus en plus avancés. Face à cet écosystème ultra-compétitif, certaines entreprises tech comme Xiaomi décident de se lancer elles aussi dans la course, avec des véhicules conçus pour mêler innovation et performances.

C’est le cas de Xiaomi. Le PDG de l’entreprise, Lei Jun, a dévoilé de premières informations sur son futur SUV électrique, baptisé YU7. Ce modèle vient enrichir la gamme après la sortie remarquée de la berline SU7. Relayée par Car News China, les paroles de ce dernier confirment l’arrivée d’un véhicule haut de gamme. Celui-ci, dont le lancement officiel est prévu le 22 mai 2025, est pensé pour mêler technologie, puissance et confort.

Le Xiaomi YU7 est capable de parcourir 820 km en une seule charge

Le YU7 est un grand SUV de luxe. Il mesure près de 5 mètres de long et dispose d’un empattement de 3 mètres, ce qui lui permet d’offrir un espace intérieur généreux. Deux versions sont prévues : une avec un seul moteur arrière de 235 kW, et une plus puissante avec deux moteurs pour un total de 508 kW, soit 691 chevaux. La vitesse maximale annoncée est de 253 km/h. Côté batterie, deux capacités sont prévues : 96,3 kWh et 101,7 kWh. Cette dernière permettrait de parcourir jusqu’à 820 km selon le cycle chinois CLTC.

Xiaomi promet un habitacle haut de gamme avec des matériaux soignés, des fonctions de conduite autonome et une intégration poussée de ses services connectés. Le design reprend les lignes de la SU7, mais avec une silhouette plus massive. Le nom YU7 évoque l’image d’un char rapide porté par le vent, selon la marque. Le tarif se situerait entre 400 000 et 500 000 yuans, soit environ entre 55 000 et 70 000 euros. Les livraisons devraient commencer peu de temps après la présentation prévue au troisième trimestre 2025.