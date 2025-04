Le pack machine à glace Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 et blender est à prix sacrifié avec ce code, vite !

L’été approche à grands pas, et les températures en hausse donnent envie de glaces. Découvrez la machine à glace Ninja CREAMi Deluxe, un appareil révolutionnaire qui vous donne la possibilité de préparer des sorbets, des glaces à l’italienne, des milkshakes et autres boissons glacées très simplement. En ce moment, vous pouvez bénéficiez de deux promotions cumulables sur le pack avec blender. Mais ne tardez pas, l’offre expire bientôt !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les beaux jours sont là, et les envies de glace sont de retour. Pour éviter d’acheter les glaces hors de prix ou de mauvaise qualité vendues dans le commerce, pourquoi ne pas vous lancer dans la fabrication de vos propres sorbets, crèmes et boissons glacés ? Avec la Ninja CREAMi Deluxe, c’est un jeu d’enfants !

Ninja Kitchen propose un large choix d’appareils pour la cuisine. Vous connaissez déjà ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable. Mais saviez-vous que la marque propose également une machine pour faire des délicieux desserts glacés ? Vous pouvez préparer chez vous et très simplement jusqu'à 10 types de desserts et boissons glacées différents. Et bonne nouvelle, cet appareil révolutionnaire est en promotion.

Habituellement proposé à 349,99 €, le pack Ninja CREAMi Deluxe et Blender portable sans fil Ninja Blast est déjà affiché en promotion à 329,99 €. Mais ce n’est évidemment pas le prix final. En effet, avec le code promo SN10, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire à partir de 200 € d’achat. Ainsi, vous obtenez le pack pour moins de 300 euros ! Vous n’aurez qu’à débourser 296,99 € pour ces deux produits et, en plus, la livraison est gratuite.

Pour rappel, les lecteurs Phonandroid bénéficient également d’un code promo exclusif qui n'est pas cumulable avec ce code mais qui a l'avantage d'être valable sur tout le site de la marque Ninja. En ajoutant le code PHONANDROIDNINJA25 à votre panier, vous obtenez une remise allant jusqu'à 30 € de réduction immédiate :

10 € de réduction pour un achat inférieur à 150 €

20 € de réduction pour un achat entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour un achat entre 250 € et 400 €

Ninja CREAMi Deluxe : pour de délicieux desserts glacés maison

Avec la Ninja CREAMi Deluxe, les possibilités sont aussi nombreuses que gourmandes : crèmes glacées classiques, sorbets fruités, glaces allégées, yaourts glacés, glaces à l’italienne, frappés, milkshakes, granités… Et avec le mode “Extras”, vous pouvez personnaliser vos créations selon vos envies en rajoutant vos toppings préférés : fruits, pépites de chocolat, éclats de noisettes…

Grâce à ses trois bacs de 709 ml, la Ninja CREAMi Deluxe est parfaitement adaptée pour toute une famille. vous pouvez réaliser jusqu’à 2 litres de glace en une seule session, avec la possibilité de varier les parfums à volonté. Équipée d’un système à double moteur Dual-Drive et de la technologie exclusive Creamify, la machine garantit en plus des textures lisses et onctueuses, que ce soit pour des crèmes glacées ou des sorbets plus légers. Et tout cela, en un temps record.

Comment se passe l’entretien ? Rien de plus simple : les bacs, couvercles et pales passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage sans stress après dégustation.

Blender Ninja Blast : nomade et malin

En prime dans ce pack, en plus de la Ninja CREAMi Deluxe, vous obtenez un blender portable Ninja Blast offert. Compact, pratique et silencieux, il se glisse facilement dans un sac et s’utilise partout. Il se recharge via USB-C et ses éléments passent également au lave-vaisselle.

C’est la machine idéale pour préparer des smoothies ou shakes protéinés en un clin d’œil, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement.