Le pack écouteurs Jabra Elite 8 Active + socle de charge est à prix soldé chez Boulanger

Vous cherchez des écouteurs avec un excellent son, parfaitement adapté pour faire du sport et avec un prix raisonnable ? Nous avons trouvé pour vous un bon plan à ne pas rater chez Boulanger. Le pack exclusif écouteurs Jabra Elite 8 Active + socle de charge est à 143 euros seulement avec ce code promo !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le marché des écouteurs haut de gamme comporte de nombreuses références. Alors difficile de faire son choix parmi tous les modèles disponibles. Depuis de nombreuses années, la marque Jabra est réputée pour sa gamme d’écouteurs True Wireless. Elle propose des modèles qualitatifs à des prix généralement plus intéressants que la concurrence. Alors quand Boulanger propose l’un de leur meilleur modèle en soldes, il ne faut pas passer à côté de l’opportunité.

En effet, de base, Boulanger propose un pack exclusif dans lequel on retrouve les écouteurs Jabra Elite 8 Active accompagnés du très pratique socle de charge offert. Ce pack est généralement disponible à la vente pour 229,99 euros mais il est actuellement soldé à 159,99 euros. Et ce n’est pas fini, puisqu’avec le code promo AUDIO10, vous obtenez 10% de réduction supplémentaire. Le prix du pack chute ainsi à seulement 143,99 euros. Pour des écouteurs de cette qualité avec le socle de charge fourni, c’est tout simplement l’une des meilleures offres du moment si vous cherchez des écouteurs sans fil.

Des écouteurs qui plairont aux audiophiles et aux sportifs

Les Jabra Elite 8 Active ont été conçus pour les sportifs et les amateurs d’activités en plein air. Ils tiennent bien dans l’oreille et sont protégés de la poussière, de la pluie et de la transpiration. Cette protection est certifiée par l’indice de protection IP57. Vous pouvez même les immerger provisoirement 1 mètre dans l’eau.

Côté son, on profite de la technologie active de réduction du bruit pour pouvoir profiter de sa musique ou de ses podcasts sans être dérangé par les bruits extérieurs. L’application dédiée Jabra Sound+ vous permet d’adapter le son en fonction de vos préférences.

Dernier point important pour des écouteurs sans fil, vous profitez d’une autonomie totale de 30 heures d'écoute avec le boîtier de charge et 8 heures par écouteur. En plus, vous avez le charge rapide qui vous permet de récupérer 1 heure d’autonomie en seulement 5 minutes de charge.