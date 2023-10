Le OnePlus Open et le Oppo Find N3 sont identiques, la preuve en images

Hier, OnePlus lançait son premier smartphone pliable en France, le OnePlus Open. Cependant, celui-ci est également arrivé sur d’autres marchés avec un autre nom : l’OPPO Find N3. Les deux sont quasiment identiques.

Peter Lau, fondateur de OnePlus, avait déjà annoncé dans une vidéo que le OnePlus Open partageait son design avec l'Oppo Find N3, et il est vrai que les smartphones sont étonnamment similaires, sinon identiques. Il semble que les deux géants de BBK Electronics ont bien adopté une stratégie consistant à développer le smartphone main dans la main, puis le vendre sur les marchés sous différents noms.

Le OnePlus vient d’être lancé en France à un tarif de 1849 euros, mais il est également disponible en Chine en tant que OPPO Find N3. OPPO veut donc probablement utiliser son excellente image de marque en Chine, tandis que OnePlus est plus populaire à l’international.

Les OPPO Find N3 et OnePlus Open se ressemblent comme deux gouttes d’eau

L'Oppo Find N3 et le OnePlus Open partagent pratiquement tout. Les mêmes spécifications, les mêmes caméras, la même charnière, les mêmes écrans. Tout est identique, et cela se voit dans les images officielles dévoilées par les deux sociétés. Même l’angle de la plupart des photos publicitaires est identique.

Les seules vraies différences se situent au niveau du logiciel et de la finition. Le Find N3 est vendu en or, rouge et quelques autres couleurs, tandis que l'Open n'est disponible qu'en noir et vert. De plus, le Find N3 est équipé de ColorOS, tandis que l'Open est équipé d'OxygenOS, mais on sait maintenant que les deux surcouches sont très similaires grâce à un rapprochement des équipes de développement des deux entreprises.

Oppo et OnePlus ont donc créé ce nouveau smartphone pliable ensemble, en tirant parti de chaque spécialité des fabricants. Si OPPO s’est principalement occupé des parties photo et design, puisqu’il avait déjà de l’expérience sur le marché des smartphones pliables, OnePlus a lui apporté son expertise en ce qui concerne les performances de l’appareil, mais également la partie logicielle, qui fait souvent défaut à ce type de smartphone.

Ce qui est sûr, c’est que nous avons affaire ici au meilleur téléphone pliable de sa génération, et celui-ci va probablement rapidement inquiéter la concurrence.