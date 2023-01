IPTV : un géant du streaming illégal ferme ses portes sans prévenir

Un bouquet IPTV illégal, USTVGO, vient de fermer ses portes. Le site annonce désormais un simple message : « désolé, nous sommes fermés ». Le même message est affiché sur les URL alternatives du service. USTVGO, qui diffusait plus d’une centaine de chaines télévisées américaines, dont ABC, CBS, ESPN, SyFy, HBO ou encore NBC, enregistrait 16 millions de visites chaque mois. Le service faisait l’objet d’une plainte pour violation de droit d’auteur.

Les services IPTV sont dans la ligne de mire de tous les ayants droit et de leurs associations représentatives. En France, la guerre est déclarée. L’ARCOM, gendarme des télécoms en France, a signé un accord de collaboration avec les fournisseurs d’accès Internet et l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs). Le but est de bloquer les services qui diffusent des événements sportifs (football, sport mécanique, etc.).

Outre-Atlantique, même tendance. La lutte s’organise autour d’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), un organisme d’envergure mondiale où se retrouvent toutes sortes d’entreprises de l’audiovisuel : studio de production, chaînes de télévision, plate-forme de streaming. Selon une enquête réalisée par un site américain, l’ACE aurait permis la disparition de 600 domaines sur 5 années d’activité, dont une cinquantaine au mois de décembre.

Un géant du streaming illégal aux Etats-Unis disparait

Et la lutte continue cette année, bien évidemment. L’une des premières victimes de l’année s’appelle USTVGO. C’est l’un des plus grands portails IPTV basés aux États-Unis. Le portail agrégeait plus d’une centaine de chaînes de télévision américaine. Parmi celles-ci, de grands noms comme ABC, CBS, HBO, NBC, MTV, Disney Channel, ESPN, Fox, FX, Freeform, History, Lifetime, Paramount, Showtime, Starz, SyFy ou encore WWE Network.

USTVGO est donc aujourd’hui inactif, ainsi que toutes ses URL alternatives, à en croire le site d'information TorrentFreak. Si vous tentez de vous y connecter, vous arrivez sur une page avec un simple message : « désolé, nous sommes fermés ». La disparition de ce portail est relativement soudaine et est, officiellement, inexpliquée. Aucune déclaration des gestionnaires du site n’a été postée à l’heure où nous écrivons ces lignes. Et les réseaux sociaux du site ont également été fermés.

Il est cependant facile de deviner pourquoi le portail n’est plus accessible. Même si les administrateurs de USTVGO ont toujours clamé que la rediffusion des chaînes est légale, les ayants droit n’étaient pas du même avis. Le portail a fait l’objet d’une plainte de plusieurs chaines pour violation de droit d’auteur. En outre, Alianza, une association de networks anglo-saxons, plaçait le site sur sa liste des sites illégaux de streaming dès 2021. Il nous parait évident que la pression des ayants droit a eu raison de la volonté des propriétaires de USTVGO.

Source : TorrentFreak