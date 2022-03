Le nouveau PlayStation Plus, le prix du OnePlus 10 Pro, c’est le récap

Sony présente officiellement son concurrent au Xbox Game Pass, le prix du OnePlus 10 Pro fuite juste avant son lancement en France, une arnaque invente une cryptomonnaie Netflix, voici toutes les actualités qu’il fallait retenir hier.

Deux annonces choc ont bouleversé l’actualité tech hier. D’un côté, Sony a enfin présenté ses nouvelles formules PlayStation Plus, censées faire de l’ombre au Xbox Game. De l’autre, un revendeur dévoile par erreur les prix européens du OnePlus 10 Pro deux jours avant sa sortie. Pendant ce temps, des pirates font croire à une fausse cryptomonnaie Netflix.

Sony lève le voile sur les nouvelles formules PlayStation Plus

On l’attendait de pied ferme. Des mois après le début des rumeurs, Sony a enfin officialisé son offre concurrente au Xbox Game Pass. Comme l’avaient annoncé les fuites, il ne s’agit pas d’une nouvelle plateforme mais d’une refonte d’une PlayStation Plus. Trois formules seront proposées : Essential, Extra et Premium, respectivement à 8,99 €/mois, 13,99 €/mois et 16,99 €/mois. La formule Essential est concrètement la version actuelle du PlayStation Plus, tandis que les formules Extra et Premium donnent accès à une multitude de jeux de la même manière que le Xbox Game Pass.

On connaît le prix en euros du OnePlus 10 Pro

Alors que le OnePlus 10 Pro débarquera demain en France, une fuite dévoile son prix avant l’heure. MediaMarkt, revendeur allemand, a commis une petite erreur sur son site Internet qui a permis d’obtenir l’information. Chez notre voisin, le smartphone sera ainsi commercialisé à 899 €. En France, la version 8 Go de RAM/128 Go de stockage devrait être vendue à 919 €, tandis que la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage serait disponible à 999 €.

Attention à cette fausse cryptomonnaie Netflix, c’est une arnaque

Sur Twitter, un étrange compte prétend que Netflix a créé sa propre cryptomonnaie. Celui-ci redirige ainsi sur un site web relativement sommaire, qui comprend un soi-disant communiqué de presse signé de la main de Reed Hastings, le créateur de la plateforme de streaming. Sans surprise, il s’agit bien évidemment d’une arnaque. Les pirates espèrent ainsi attirer les internautes crédules en les incitant à acheter leurs faux tokens.

