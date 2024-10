Apple lance de nouveaux iMac M4 colorés et remplis d’intelligence artificielle

Apple vient enfin d'annoncer une mise à jour de son iMac emblématique, introduisant la nouvelle puce M4 et plusieurs améliorations assez intéressantes.

Apple avait lancé son dernier iMac l’année dernière après avoir sauté la puce M2 de 2022. Après seulement une petite année sur le marché, une nouvelle version de l’ordinateur tout-en-un sera disponible à partir du 8 novembre.

Le cœur de cette mise à jour est la puce M4, déjà présente dans l'iPad Pro depuis mai dernier. Il est le premier ordinateur de la marque à disposer de cette puce. Cette nouvelle génération de processeur propose une configuration à 8 cœurs CPU et jusqu'à 10 cœurs GPU, offrant des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles de l'iMac M1 original. Apple affirme que cette amélioration se traduit par un gain de vitesse de 1,7x pour les tâches quotidiennes et de 2,1x pour les tâches exigeantes comme l'édition photo et le gaming.

Quelles nouveautés pour l’iMac M4 de 2024 ?

L'iMac 2024 conserve son écran 4,5K de 24 pouces, mais introduit une nouvelle option de verre “nano-texturé” à 230 euros supplémentaires, conçue pour réduire les reflets et l'éblouissement. La mémoire vive de base passe désormais à 16 Go, contre 8 Go précédemment, avec la possibilité d'opter pour 32 Go sur le modèle haut de gamme.

Côté connectique, le modèle d'entrée de gamme à 1 499 euros dispose de deux ports Thunderbolt USB-C 4, tandis que la version à 1 749 euros en propose quatre. L’autre bonne nouvelle, c’est que les accessoires (Magic Mouse, Magic Keyboard) abandonnent enfin le port Lightning au profit de l'USB-C pour la recharge.

L'appareil est également doté d'une webcam 12 MP améliorée et intègre les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment des capacités d'écriture et d'édition assistées par IA, ainsi qu'une version repensée de Siri. Cependant, il reste à voir lesquelles seront disponibles chez nous, puisqu’Apple Intelligence est bridé en Europe. Le modèle haut de gamme peut gérer jusqu'à deux écrans externes 6K à 60 Hz ou un écran 8K à 120 Hz.

Apple propose ce nouvel iMac dans sept coloris rafraîchis : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Les précommandes démarrent dès aujourd'hui, avec une disponibilité effective à partir du 8 novembre. À noter qu'Apple confirme qu'aucun modèle 27 pouces n'est prévu pour remplacer l'ancienne version Intel désormais discontinuée.