Nothing Phone 1 : la mise à jour Android 13 n’arrivera pas avant 2023

Alors que Nothing n’a qu’un seul smartphone à son actif à mettre à jour vers Android 13, il semblerait que le fabricant anglais ait décidé d’attendre l’année prochaine avant de déployer la mise à jour sur son appareil.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Google a déployé la nouvelle version de son système d’exploitation Android 13 sur ses propres smartphones Pixel, et on s’attend désormais à ce qu’elle arrive sur les appareils de nombreux autres fabricants au cours des prochaines semaines. Samsung, OnePlus, Motorola, Sony, Xiaomi, Asus et d'autres entreprises prévoient de déployer la mise à jour « plus tard cette année », mais d’autres fabricants comme Nothing ont fait le choix d’attendre l’année prochaine.

En effet, dans un communiqué, le nouveau fabricant anglais a déclaré « Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'expérience des utilisateurs de Phone 1. Pour y parvenir, des mises à jour du système d'exploitation seront régulièrement disponibles en téléchargement. En ce qui concerne Android 13, il sera lancé pour les utilisateurs de Phone 1 dans la première moitié de 2023. Avant de le lancer, nous voulons ajuster la mise à jour logicielle au matériel de Nothing. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toute information supplémentaire ».

Android 13 n’arrivera pas avant l’année prochaine sur le Nothing Phone 1

Dans un tweet, le PDG de Nothing, Carl Pei, a précisé qu’une version bêta d’Android 13 serait disponible pour les utilisateurs du Phone 1 dès la fin de l’année, mais que la mise à jour stable ne sera pas déployée avant le début de l’année prochaine. Il semblerait que Nothing ne veut pas se précipiter pour mettre à jour son smartphone le plus rapidement possible, car cela pourrait affecter l’expérience utilisateur.

Les propriétaires du smartphone qui voulaient rapidement profiter de la nouvelle version du système d’exploitation ont donc de quoi être déçus, et cette nouvelle arrive seulement quelques jours après que nous avons appris que la luminosité de l’écran du smartphone est pour l’instant bridée. On espère que d’ici l’année prochaine, Nothing déploiera plusieurs mises à jour qui permettront d’améliorer l’expérience, mais surtout de donner plus de choix de personnalisation pour le système Glyph à l’arrière du téléphone.