Le Moto X40 a fuité sur Twitter, Motorola va inaugurer les vrais écrans quad curve

Ice Universe a dévoilé le prototype du futur Moto X40 de Motorola. Un smartphone dont les quatre coins ont tous une courbure identique. Cela donne un appareil sans aucune arête, à la finition polie de toute beauté.

Selon les experts, le smartphone de Motorola dévoilé par Ice Universe serait le premier du genre à adopter un design quad curve : une courbure vraiment identique à ses quatre coins. De nombreux appareils se sont rapprochés de ce concept, sans toutefois aller jusqu’au bout. On se souviendra notamment du Huawei P40 Pro testé dans nos colonnes, du Xiaomi Mi11 ou, plus loin dans le temps, du Samsung Galaxy Edge S6.

This is a new screen form, with four-curved screen of equal height Gaussian.First used for Moto X40series pic.twitter.com/ymaXsUTici — Ice universe (@UniverseIce) November 7, 2022

Si de nombreux internautes attendent ce nouveau type d’écran avec impatience, nombre d’autres sont prompts à signaler que ce facteur forme pose de nombreux problèmes en termes d’usabilité. L’écran du Moto X40 sera-t-il tactile dans toutes les zones ? Si c’est le cas, les utilisateurs risquent de faire l’expérience de nombreux faux contacts lorsque l’appareil sera dans leur poche, sans même parler des rayures qui ne manqueront pas d'apparaître si le combiné n’est pas soigneusement rangé dans un étui. Les critiques se concentrent sur la vulnérabilité de ce type d’écran. D'ores et déjà, on se pose des questions sur sa durabilité et sa réparabilité.

La photo dévoilée sur Twitter pourrait être le Moto Edge X40, successeur du Moto Edge X30

Les amateurs de smartphones sont tout à la fois friands de nouveauté et très conservateurs. C’est pourquoi leur proposer des facteurs de forme réellement innovants sans pour autant les désorienter est une véritable gageure. Les smartphones pliants en sont un bon exemple. Avec les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, le géant coréen peut se targuer de proposer des smartphones aboutis et durables, mais il aura fallu plusieurs années à Samsung pour peaufiner son concept.

Outre ces photos dévoilées sur Twitter, on sait que le Motorola X40 tournera sous Android 13. Il sera propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et disposera d’un écran de 6,67 pouces et d’une résolution de 1080 x 2400 pixels qui occupera 90,1 %de la surface. Il jouira d’un triple module de caméra, avec un objectif 50 MP ouvrant à f/1.9, un ultra grand-angle 50 MP à 114˚ouvrant à f/2.2 et un téléobjectif 12 MP ouvrant à f/1.6.