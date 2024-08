Android 15 fait déjà le plein de nouvelles options avant même son lancement officiel

Android 15 de Google se profile à l'horizon, mais avant sa sortie officielle, Google prépare déjà la suite en déployant la première bêta de la prochaine version Android QPR1.

Le très attendu mode bureau remanié d’Android, qui promet des capacités de fenêtrage améliorées, a longtemps été laissé de côté dans les différentes bêtas d’Android 15. Cependant, la première version bêta d'Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release) actuellement diffusée aux testeurs, offre un aperçu de l'avenir de l'expérience de bureau d'Android.

Parmi les changements, les utilisateurs les plus attentifs ont repéré un nouveau bouton dans le menu des options du développeur : « Activer le mode bureau sur l'écran secondaire ». Cette option remplace l'ancienne option « Forcer le mode bureau », ce qui laisse présager une approche plus avancée de la fonctionnalité.

Le mode bureau arrive avec Android 15

Bien que cette nouvelle option ne permette pas de débloquer immédiatement tout le potentiel du mode bureau remanié, elle indique clairement que Google travaille activement sur cette fonctionnalité. Après avoir activé l'option et redémarré, les utilisateurs peuvent créer un écran secondaire et y lancer des applications. Cependant, l'expérience ne comporte toujours pas les options de fenêtrage avancées repérées plus tôt cette année, comme la possibilité de basculer entre les modes plein écran, écran partagé et libre.

L'absence de ces fonctionnalités dans la version bêta actuelle suggère que Google adopte une approche prudente, probablement pour peaufiner l'expérience avant une diffusion plus large. Des options de configuration supplémentaires, actuellement désactivées par défaut, semblent permettre d’exploiter tout le potentiel du mode bureau.

Une possibilité intrigante est que ce mode bureau amélioré puisse fonctionner directement sur les tablettes, élargissant ainsi son utilité au-delà des écrans externes. Toutefois, l'absence de lanceur dédié à ce mode soulève des questions quant à la vision ultime de Google. Certains pensent que l'entreprise pourrait suivre l'exemple de Samsung avec DeX, en créant un espace dédié au lancement d'applications dans des fenêtres de forme libre.

Pour les propriétaires d'appareils Pixel, la QPR1 Beta 1 est disponible à l'inscription sur une large gamme d'appareils, y compris la série Pixel 6 et les plus récents, ainsi que la tablette Pixel et le Pixel Fold d'origine. La mise à jour, qui pèse environ 500 Mo, inclut le correctif de sécurité 2024 d'août et est étiquetée comme la build AP41.240726.009.

Bien que Google n'ait pas fourni de détails détaillés sur la version bêta de QPR1, il a mis en garde les utilisateurs contre d'éventuels problèmes de stabilité, de batterie et de performances. L'entreprise indique également que certaines applications, y compris celles de Google, pourraient ne pas fonctionner comme prévu dans cette version.