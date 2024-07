Le menu Démarrer de Windows 11 va se refaire une beauté, Microsoft veut changer plein de choses

Le menu Démarrer de Windows 11 va bénéficier d’un nouveau design. Microsoft cherche en effet à rendre la vie des utilisateurs plus simple avec des ajustements par-ci par-là. C’est pour l’instant une fonctionnalité non activée, mais elle pourrait arriver très bientôt.

Avec Windows 11, Microsoft a repris de zéro la barre des tâches et le menu Démarrer. Ce dernier affiche maintenant des icônes rangées dans des colonnes de six et dispose d’un système de liste en cas de recherche avancée. Cette fonctionnalité devrait changer d’ici peu.

PhantomOcean3, toujours à l’affut des nouveautés Windows, a activé les fonctionnalités cachées de la dernière build pour les Insiders (22635.3930) et a découvert de profonds changements. Le plus important, c’est la recherche avancée. Aujourd’hui, quand on tape quelque chose dans la barre, une liste d’applications apparaît, pas forcément pratique. Avec cette fonctionnalité, ce sont désormais directement des icones. Comme on peut le voir sur l’image (les carrés colorés symbolisant les icones), les logiciels installés sont désormais rangés par catégories, quatre par quatre, dans la rubrique « toutes les applications ». Pratique ! Cet affichage en tuile peut être modifiée pour avoir un affichage en liste (classé par ordre alphabétique). Pratique pour rechercher un logiciel sans forcément avoir le nom.

Le Menu Démarrer de Windows 11 va accueillir tout un tas de nouveautés

Ce n’est pas tout, puisque le menu Démarrer va aussi accueillir un nouvel onglet dédié à votre smartphone (s’il est connecté au PC), comme nous l'avions signalé ces dernières semaines. En l’ouvrant, nous aurons une fenêtre sur la droite avec le téléphone, son niveau de batterie, les messages et les appels. Là encore, tout est beaucoup plus simple qu’avant. Le clic droit sur des applications du menu Démarrer a également été enrichi. Par exemple, en cliquant sur l’outil de capture d’écran, de nouvelles commandes apparaissent pour prendre un screenshot. Plus besoin d’ouvrir le logiciel.

Pour le moment, ce nouveau menu Démarrer n’est qu’une fonctionnalité cachée d’une build dédiée aux Insiders. Microsoft devrait la déployer d’ici peu et on peut s’attendre à la voir débarquer sur nos PC dans quelques mois tout au plus.

