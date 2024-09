Windows va enfin arrêter de vous ennuyer avec les alertes de connexion

Microsoft apporte un changement bienvenu pour les utilisateurs de Windows 10 et 11 en Europe. Les alertes de connexion répétitives, devenues gênantes, seront bientôt moins fréquentes. Grâce à une mise à jour liée aux règles européennes, l’accès aux applications via son compte sera plus fluide.

Avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe, les grandes entreprises technologiques doivent se conformer à de nouvelles règles strictes concernant la gestion des comptes et des données personnelles. Cela concerne notamment la manière dont les utilisateurs se connectent à leurs applications via des comptes centralisés. Microsoft a ainsi modifié le processus de connexion unique (single sign-on), une fonctionnalité qui permet d’utiliser un seul compte pour accéder à plusieurs services sans devoir se reconnecter à chaque fois.

Depuis début 2024, les utilisateurs de Windows 10 et 11 en Europe ont remarqué l’apparition plus fréquente d’alertes “Poursuivre la connexion” (Continue to sign in) lorsqu’ils ouvraient des applications comme Outlook ou Word. Ces notifications leur demandent s’ils souhaitent se connecter à leur compte Microsoft, même après avoir déjà autorisé cette action. Bien que cette mesure soit nécessaire pour se conformer aux exigences du DMA, elle a rapidement été perçue comme gênante en raison de sa fréquence.

Cette mise à jour de Windows va limiter les notifications de connexion répétitives

Microsoft a annoncé un correctif pour réduire ces notifications de connexion trop fréquentes sur Windows 10 et 11. Ce dernier, d’abord déployé pour les utilisateurs de comptes professionnels et scolaires utilisant la connexion unique via Entra ID, sera disponible dans la mise à jour de Windows 10 Build 19045.4955 et devrait bientôt arriver sur Windows 11. Cette amélioration vise à mieux gérer les autorisations de connexion pour éviter les alertes répétitives.

Pour l’instant, la correction concerne principalement les utilisateurs professionnels, mais Microsoft prévoit de l’étendre aux comptes personnels dans un futur proche. Les utilisateurs européens de Windows devraient ainsi bénéficier d’une utilisation plus fluide de leurs applications, en conformité avec les nouvelles régulations du DMA, tout en évitant l’irritation causée par des alertes trop fréquentes.

