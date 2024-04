Windows 10 et 11 : correction de bugs, nouvelles fonctionnalités, l’application PowerToys fait peau neuve

La mise à jour 0.80.0 de PowerToys apporte des fonctionnalités enrichies et des améliorations qui consolident sa réputation d'outil indispensable pour les utilisateurs avancés de Windows. Avec des optimisations telles que l'évolution du Keyboard Manager et l'intégration du Desired State Configuration, cette version permet de pousser encore plus loin la personnalisation du système d’exploitation de Microsoft.

PowerToys est une collection d'utilitaires conçue pour permettre aux utilisateurs avancés de Windows de personnaliser et d'optimiser leur système d'exploitation. Cette suite offre une vaste gamme d'outils allant de la gestion de l'espace de travail à la personnalisation des raccourcis clavier.

Dans ses versions précédentes, PowerToys a introduit des améliorations pour les utilisateurs de Windows 10 et 11, notamment avec la fonctionnalité Keyboard Manager. Auparavant, cette option permettait de réaffecter des touches ou des combinaisons de touches à des caractères ou des phrases spécifiques, comme transformer la pression sur la touche “C” pour qu'elle saisisse automatiquement “Cordialement”. Une évolution notable a été l'ajout de la capacité d'ouvrir directement des programmes ou des sites web via des raccourcis clavier, simplifiant l'accès aux outils et services en ligne favoris sans avoir besoin d’utiliser les icônes du bureau les marque-pages du navigateur.

Voici les fonctions et améliorations apportées par la mise à jour PowerToys v0.80.0