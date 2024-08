Le MacBook Air M2 est à son prix le plus bas grâce à ce code promo !

Vous voulez vous offrir un excellent ordinateur portable pour la rentrée ? Nous avons trouvé pour vous une offre imbattable sur le MacBook Air M2 13 pouces. Ça se passe sur Cdiscount grâce à une baisse de prix cumulée avec un code promo. C’est l’occasion d'acheter l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment sans vous ruiner.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les vacances d’été touchent à leur fin et pour tout le monde, c’est la reprise du travail.Que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant, il est primordial d’avoir un bon ordinateur pour travailler dans de bonnes conditions. Mais tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un PC premium. Pour autant, il n’est pas nécessaire de se tourner vers un modèle bas de gamme qui risque de montrer ses limites après quelques semaines d’utilisation seulement.

En ce moment, sur Cdiscount, vous pouvez trouver le MacBook Air M2 13,6″ avec 8 Go de RAM et un stockage SSD de 256 Go pour un prix défiant toute concurrence. Pour info, ce modèle est actuellement en vente sur le site officiel d’Apple au prix conseillé de 1199 euros. Sur Cdiscount, il s’affiche en promotion à 999 euros. Mais ce n’est pas fini puisqu’avec le code promo 25DES249, le prix baisse de 25 euros supplémentaires et passe à seulement 974 euros. Cela vous fait une baisse de prix totale de 225 euros. En plus, la livraison est gratuite et vous pourrez le recevoir chez vous dès le lendemain de votre commande.

Double promotions sur le MacBook Air 13 pouces M2 chez Cdiscount

Le MacBook Air est ordinateur portable qui cumule de nombreux points forts puisqu’il offre à la fois des finitions dignes d’un modèle haut de gamme, une puce puissante et peu énergivore, un écran d’excellente facture et une autonomie gargantuesque.

En effet, son boîtier en aluminium est à la fois très classe et solide sans pour autant être lourd. Avec un poids plume de seulement 1,24 kg, c’est l’ordinateur portable idéal à avoir toujours dans son sac. Avec un fonctionnement sans ventilateur, il est aussi parfaitement silencieux.

D’un point de vue puissance, il tourne avec la puce M2, conçue par Apple, qui offre 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Cette puce allie à la fois performances phénoménales et efficience énergétique puisque vous bénéficiez d’une autonomie conséquente de 18 heures.

Son écran de 13,6 pouces est une dalle Liquid Retina avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et une luminosité de 500 nits. Avec la webcam Full HD, vous pourrez faire des visioconférences dans d’excellentes conditions.

Enfin, au niveau des connectiques, le MacBook Air M2 retrouve le port de charge MagSafe qui permet de brancher votre MacBook avec une connectique aimantée. C’est très pratique pour les gens maladroits qui se prennent les pieds dans le câble de recharge puisque celui-ci se détache plutôt que d’embarquer avec lui votre précieux MacBook se fracasser au sol. Vous trouverez également deux ports Thunderbolt et une prise casque.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À lire également : Meilleur MacBook Air et Pro, quel modèle acheter ?