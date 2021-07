3800 PS4 utilisées pour miner des cryptomonnaies ont été saisies

3800 PS4 utilisées pour miner des cryptomonnaies viennent d'être saisies par les forces de l'ordre en Ukraine. Face à la pénurie de cartes graphiques, les mineurs ont apparement trouvé un moyen d'exploiter les consoles de Sony.

Le Service de sécurité ukrainien (SSU) vient de mettre la main sur une ferme de minage de cryptomonnaies clandestine, rapporte Tom's Hardware. Les mineurs s'étaient installé dans un ancien entrepôt afin d'exploiter le réseau électrique en toute discrétion avec de faux compteurs. Les pertes du fournisseur d'électricité s'élèvent à 7 millions de hryvnia, la devise nationale de l’Ukraine.

Il n'est pas rare que des mineurs de cryptomonnaies peu scrupuleux cherchent à réduire leurs dépenses énergétiques de cette manière. En février dernier, des mineurs de Bitcoin (BTC) ont été arrêtés pour avoir volé 1,7 million d’euros en électricité en Malaisie. Le minage de cryptomonnaies consomme en effet une importante quantité d'énergie électrique. Pour générer des devises comme le Bitcoin, les mineurs utilisent des ordinateurs capables de réaliser des calculs complexes en permanence.

Lire également : Pourquoi miner du Bitcoin est désormais beaucoup plus facile

Des mineurs sont parvenus à miner des cryptos avec des PS4

“Près de 5 000 unités de matériel informatique ont été saisies” explique la police d'Ukraine, assurant qu'il s'agit de “la plus grande crypto-ferme souterraine découverte” par les forces de l'ordre. Les agents de la SSU ont saisi plus de 500 cartes graphiques et 50 processeurs. Plus étonnant, les autorités ont découvert 3800 PS4 tournant en continu.

Tout porte à croire que les mineurs ont découvert un moyen de miner des cryptomonnaies avec des consoles de salon. On imagine que l'infrastructure a été pensée pour miner de l'Ether (ETH), la deuxième crypto la plus valorisée du marché derrière le Bitcoin. Il est théoriquement possible de miner de l'Ether avec une PlayStation 4 mais les rendements s'annoncent ridicules par rapport à ceux d'une carte graphique.

Les gérants de la ferme de minage se sont probablement tournés vers des PlayStation 4 en réaction à la pénurie de cartes graphiques. En l'espace d'un trimestre, les mineurs de devises numériques accaparent d'ailleurs plus de 700 000 cartes graphiques. L'appétit des mineurs pour les GPU a contribué à l'aggravation de la pénurie et à l'explosion des prix.

Source : Tom's Hardware