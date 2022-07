Le marché du jeu vidéo va connaître une baisse historique en 2022, mais c’était prévisible

Le marché du jeu vidéo devrait connaitre sa première récession en 2022. En effet, une étude britannique affirme que les jeux vont rapporter moins d’argent cette année qu’en 2021. Une baisse qui est relativement légère, de 1,2%, mais qui est historique. Elle montre également que ce marché n’est pas déconnecté des événements macroéconomiques, les raisons de ce recul étant intimement liées à l’actualité internationale.

Jusqu’à présent, le jeu vidéo pouvait presque être considéré comme une valeur refuge. Ce marché a toujours connu la croissance, même dans des périodes troubles. Déjouant de nombreux pronostics ces dernières années, il a progressé jusqu’à frôler les 2000 milliards de dollars de chiffre d’affaires ces deux dernières années. 182 milliards de dollars en 2020, en incluant la vente de jeux . 191 milliards de dollars en 2021 (+5 %). Et cela dans un contexte économique et sanitaire très difficile.

Mais, même ce marché qui semblait incompressible devrait connaitre sa première récession en 2022. C’est en effet la prévision du cabinet d’étude britannique Ampere Analysis qui prévoit que le marché mondial du jeu vidéo atteindra 188 milliards de dollars en 2022. Si cela se confirme, il s’agira d’un événement historique, parce que c’est la première fois qu’il enregistrera un recul. Mais c’est un recul qui ressemble davantage à un rééquilibrage qu’à un véritable tressaillement.

Le jeu vidéo a beaucoup profité de la crise sanitaire

En effet, plusieurs raisons expliquent pourquoi le marché va reculer. Et l’une d’entre elles concerne le COVID. Souvenez-vous, en 2020, lors du premier confinement, de nombreux ménages se sont équipés en consoles et PC. Cela a eu pour effet de gonfler les chiffres de vente. Un effet qui a perduré sur l’année 2021, puisque les ménages ont acheté des jeux pour accompagner leurs nouvelles consoles.

Puisque la situation sanitaire se « normalise », nous revenons donc à un rythme plus équilibré. Grâce à l’histogramme ci-contre, vous constaterez que les années 2020 et 2021 sont anormalement hautes et que 2022 contrebalance. L’étude affirme d’ailleurs que le marché repartira à la hausse dès 2023, pour atteindre 195 milliards de dollars. Une croissance organique pure.

Le jeu vidéo est sensible aux événements mondiaux

D’autres raisons à ce recul sont évoquées dans l’étude. La guerre en Ukraine notamment. Celle-ci a deux conséquences. L’inflation que nous subissons et qui amène les consommateurs à rééquilibrer leurs budgets vers les besoins essentiels : alimentation, habitation, énergie et télécom. Les achats plaisir, comme le jeu, passent après. Deuxième conséquence, la Russie est le 10e marché mondial du jeu en termes d’importance. Les différentes décisions prises contre la Russie vont amener les consommateurs locaux à moins acheter de jeu.

Autre raison au recul, la pénurie de consoles (PS5 notamment) et de cartes graphiques. Si ces dernières étaient largement disponibles à l’achat, il y aurait plus de consommateurs qui seraient en mesure d’acheter les jeux qui sortent cette année. Or, le potentiel est bridé par le manque d’unités disponibles. Cela impacte considérablement les titres AAA. Certains ont été reportés à 2023. D’autres ont été transformés en projet mobile, lesquels ne rapportent pas toujours autant de revenus.

Le jeu mobile est également une cause du recul. En effet, le marché du jeu mobile devrait baisser en 2022 de 1,3 %, à cause des nouvelles politiques de Google et Apple en matière de données personnelles. La publicité est l’une des principales sources de revenus des jeux sur smartphones. Or, sans données personnelles, il est impossible de monétiser un espace publicitaire. Cela a un effet considérable sur l’ensemble du marché, car le mobile représente près de 60 % du chiffre d’affaires du marché mondial du jeu vidéo, très loin devant les consoles (2e) et le PC (3e).