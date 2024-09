Le Japon va envoyer une petite maison rouge sur la Lune, mais pour quoi faire ?

La Lune va bientôt accueillir sa première maison. N'espérez pas voir les futurs colons terriens y habiter, elle est juste assez grande pour héberger un hamster, et encore, pas trop gros.



Il va y en avoir des choses sur la Lune. L'astre qui était jusque là un gros caillou au décor monotone fait de la place pourde nombreux projets depuis quelques années. Sans parler des classiques robots explorateurs, vous pourrez y trouver un ascenseur, un train robot en lévitation ou encore votre nom et celui de beaucoup d'autres personnes. N'oublions pas qu'à terme, le but est de construire une colonie humaine sur la Lune. En attendant, les missions plus ou moins insolites se multiplient.

Prévue pour décembre 2024, la HAKUTO-R Mission 2 de l'agence japonaise ispace vise principalement à déposer sur la Lune le mini rover TENACIOUS et l'atterrisseur lunaire RESILIENCE. Mais les deux engins ne seront pas la seule cargaison à partir à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Une maquette miniature représentant une maison rouge et blanche suédoise sera également de la partie. Son nom est très à propos : Moonhouse, ou Maison de la Lune pour les allergiques à l'anglais.

Voici pourquoi une mini maison rouge va se retrouver sur la Lune

La petite maison, en illustration de cet article, va donc être déposée sur le satellite de la Terre. Vous vous demandez à quoi elle va servir n'est-ce pas ? Et bien, techniquement, à rien. Il s'agit d'un projet artistique mené depuis 25 ans (!) par l'artiste suédois Mikael Genberg. Ce n'est pas la première fois qu'une de ses créations se retrouvera dans l'espace puisque qu'une bâtisse similaire a été embarquée sur la station spatiale internationale (ISS) par un astronaute suédois.

Comme toute œuvre, libre à vous d'y voir la symbolique de votre choix. Si vous séchez, voici ce que suggère le site officiel de la Moonhouse : elle “pourrait être une expression de la capacité de l’humanité à réaliser ce qui semble inaccessible grâce à des pensées et des collaborations dépassant les frontières et peut-être un symbole de l’effort éternel et collectif de l’humanité ; une perspective sur l'existence et un regard vers la Terre“. Pas mal pour une maquette.

Source : ispace